俄烏戰爭：中國天然氣採購“棄美投俄”

中國/美國/俄羅斯/烏克蘭

俄烏戰爭正以種種形式重塑全球能源流動，美國增加了對歐洲的天然氣供應，俄羅斯則更加依賴於對中國的天然氣供應。中國海關數據顯示，2月至4月期間，中國從美國進口的液化天然氣同比大降了95%。而與此同時，中國對俄羅斯液化天然氣的購買量增加了50%。

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據華爾街日報署名Brian Spegele / Sha Hua今天報道稱，俄烏戰爭打斷中美能源貿易，中國天然氣採購“棄美投俄”。

去年的這個時候，中國正緊鑼密鼓地從美國購買儘可能多的天然氣。而在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國幾乎停止了購買美國天然氣，轉而增加來自俄羅斯的採購量。

儘管美中關係摩擦不斷，然而直到最近，能源貿易一直都是雙方關係不斷加深的領域。在特朗普(Donald Trump)政府與中國達成的貿易協議中，大規模能源銷售是重頭戲。對於中國政府來說，液化天然氣進口提供了一個具體事例，可以顯示出中國不斷增長的經濟如何幫助美國創造就業機會。

但俄烏戰爭已令上述美中能源貿易陷入停頓。在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲的響應是承諾將削減對俄羅斯天然氣的進口。隨着歐洲國家爭相尋找其他進口來源以填補俄氣缺口，美國的液化天然氣成為屈指可數的替代選擇之一，導致天然氣價格飆升至歷史最高點。

與此同時，中國經濟放緩，抑制了能源需求，這是中國對美國液化天然氣需求減少的原因之一。另一個原因則是中國可以從俄羅斯獲得更便宜的天然氣，在俄烏戰爭爆發後的幾周內，中國買家以低於市場價的水平大肆採購俄羅斯液化天然氣。

中國海關數據顯示，2月至4月期間，中國從美國進口的液化天然氣同比大降了95%，而與此同時，中國對俄羅斯液化天然氣的購買量增加了50%。5月份的數據顯示，中國對美國液化天然氣的需求溫和回升，但仍遠遠低於上年同期的水平。

這些變化並不僅限於天然氣市場。中國5月份從俄羅斯進口的石油同比激增55%，俄羅斯超越沙特阿拉伯，成為中國最大的石油供應國。由於一些國家因俄烏戰爭而削減了俄能源進口，俄羅斯一直在大幅折價銷售石油。

據華爾街日報說，俄烏戰爭正以種種形式重塑全球能源流動，其中最重要的或許是，這場戰爭迫使俄羅斯在被西方日益孤立的情況下，更多地依賴中國提供經濟支持。

該報道原文鏈接：cn.wsj.com/articles/%E4%BF%84%E4%B9%8C%E6%88%98%E4%BA%89%E6%89%93%E6%96%AD%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E8%83%BD%E6%BA%90%E8%B4%B8%E6%98%93-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E9%87%87%E8%B4%AD-%E5%BC%83%E7%BE%8E%E6%8A%95%E4%BF%84-11656040808