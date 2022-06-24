台灣一退將因替北京間諜的指控今遭起訴

台灣/退將

台灣檢察官說，一名退休的台灣將軍和一名高級軍官周五被起訴，因為他們被指控參與了為中國發展一個間諜集團。

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據法新社今天報道稱，台灣將軍在中國間諜案中被指控。自1949年中國內戰結束以來，台北和北京一直在相互監視，當時國民黨在被共產黨打敗後逃到了台灣島上。

據台北地區檢察院說，這位姓錢的少將和一位姓魏的中校被指控違反台灣國家安全法。

據消息人士在一份聲明中說，他們被指控幫助一名姓謝的香港人，該人在中國南方的廣東省為一個與北京的中央軍事委員會有關的組織工作。音譯為謝國忠以做生意的名義前往台灣，招募退休官員。他向他們提供膳食和旅行，以便利用他們與那些現役軍人進行接觸。

該聲明說，錢姓將軍和魏姓中校力圖招募一名台灣空軍高級官員，該官員在2019年7月至2021年6月擔任台灣國防部副部長，但招募沒有成功。

消息說，指控指"兩名被告都圖謀危害國家安全，為中國的軍事機構發展一個網絡"。

目前是台灣總統蔡英文的戰略顧問的張姓官員，去年曾被懷疑與此案有關聯。他最終被傳喚為證人，沒有受到間諜指控。

法新社說，案件曝光後，謝姓香港人不再前往台灣，但他被列入台灣的通緝名單。