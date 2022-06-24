港澳疫情回升 兩名主要港官染疫 有港區人大指可能影響習近平「7.1」來港

香港/政治

李家超新班子中的陳國基(紅圈)與曾國衛(黃圈者)原須於7月1日宣誓，現因染疫而變成未知數 2022年6月24日

中國國家主席習近平是否會在香港回歸25周年時來港，並主持和見證新一屆特區政府問責班子宣誓儀式，政府仍未有公布，不過，特首辦主任、候任政務司司長陳國基和連任的政制及內地事務局局長曾國衛確診感染武漢肺炎，令習近平來港增添變量。港區人大代表葉國謙認為，事件有可能影響中央領導人來港，但即使領導人決定不來香港，相信北京的中央政府仍會派其他代表監誓。

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葉國謙今(24日)早在商業電台節目中又說，中央十分重視香港回歸25周年，相信領導人會就「一國兩制」實施發表重要講話，現時或有機會改為網上發表。

根據陳國基和曾國衛確診的日期和防疫安排，二人若在本月29日和30日的測試為陰性，應可重返小區自由活動，但葉國謙認為，若有國家領導人出席活動，港府需確保「零風險」，估計確診官員7月1日當天不會出席宣誓；若此，原由政務司長帶領問責官員宣誓的安排可能會改由財政司長陳茂波帶領。

中國國家主席在香港回歸的「逢五和十」來港出席慶典是慣例，至於習近平會否在「7.1」來港，現時仍未揭盅。不過，港府昨日已開始安排出席「7.1」慶祝活動嘉賓要「點對點」死循環管理，並每天接受檢測，令習近平來港的消息甚囂塵上。同日，港府公布，陳國基和曾國衛確診感染。

另外，香港的染疫人數亦持續上升，並已由前一陣子的一千餘宗緩慢上升，及至昨日，單日新增感染個案已升至1650宗，令本一輪疫情的陽性個案增至1219萬。至於原本感染個案極少的澳門，疫情亦在近兩日攀升，並在昨日突破一百宗，今早更令本輪疫情增至149宗。為此，澳門政府在昨日開始全民核酸檢測，並限令除了賭場之外的所有娛樂場所和酒吧及理髮店等多類場所暫停營業，同時禁止食肆堂食，只能提供外賣。特首賀一誠強調，澳門目前疫情嚴峻，但仍然可控。