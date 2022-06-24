澳洲大使肖千演講：中澳關係惡化是澳洲先開“第一槍”

雙邊關係

中國駐澳大利亞大使肖千24日在悉尼大學科技學院發表公開演講，談及中澳關係，席間談話也遭到人權抗議者譴責打斷

中國駐澳大利亞大使肖千6月24日表示，中國與澳大利亞關係近年來之所以惡化是因為當時的澳大利亞政府開了“第一槍”，以安全關切為由禁止華為參與澳大利亞的5G網絡建設。不過如果澳大利亞新政府採取行動，雙邊關係又有改善的機會。肖千發表演說的同時，也遭人權抗議者多次打斷。

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肖千是在悉尼科技大學澳中關係研究所發表的一場公開演講中作上述表示的。這也是肖千今年1月底上任以來首次就中澳關係公開發表演講。

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，也是澳大利亞鐵礦石的最大買家。但是近年來隨着中美關係的惡化，中澳關係也也陷入困境。北京因為澳大利亞2020年呼籲對新冠病毒進行獨立的國際溯源調查以及將華為排除在5G網絡建設之外，而對堪培拉實施了經濟與貿易制裁，同時切斷了中澳之間的所有高層互動。

上月底贏得大選而成為澳大利亞新總理的安東尼∙阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）就任後訪問日本時曾表示，中國如果想改善與澳大利亞的關係，就需要解除對澳大利亞的經濟和貿易制裁。澳大利亞新政府也曾對北京與所羅門群島簽署的安全協議表達關切。

“事實是，澳大利亞前政府採取了某些政策和行動阻止華為和其他澳大利亞企業的正常合作關係，還有其他中國企業也有類似遭遇，造成巨大經濟損失，華為也被踢出澳大利亞這個市場，”肖千在演講後回答問題時辯稱說。

“這應該是第一槍，損害了兩國的正常關係。未來，我們對採取聯合努力的大門是敞開的，雙方採取實質行動恢復正常關係，”他說。

肖千否認北京對澳大利亞商品實施了貿易制裁，聲稱這些措施都是對中國公司提出的傾銷抱怨或中國消費者對澳大利亞不滿而作出的反應。

肖千演講和回答問題時，不斷遭到台下抗議人士的打斷。抗議人士舉着標語牌或呼喊口號，抨擊中國政府在新疆、西藏侵犯人權，同時表達對香港獨立的支持。有些抗議人士被現場的保安人員帶離會場。

阿爾巴尼斯勝選出任總理後，中國國務院總理李克強曾致信表示祝賀，這也被一些人視為北京希望與堪培拉重設雙邊關係的姿態。中國國防部長魏鳳和本月早些時候在新加坡出席香格里拉安全論壇時，還曾與澳大利亞新任國防部長理查德∙馬勒斯（Richard Marles）舉行了歷時一個小時的雙邊會晤。

這也是兩國部長級官員兩年多來首次面對面的會晤。

肖千稱，中澳如果要改善關係，需要在五個領域共同作出努力。他認為，澳大利亞應該尊重中國的社會主義政治制度，以“優惠而公平”的政策堅持在經濟事務中互利互惠，以理性態度對待安全，在地區事務上與中國合作，同時“適當處理分歧”。