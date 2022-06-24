習近平加強監管之際 馬雲現身西班牙

馬雲重現西班牙

外媒報導，阿里巴巴創辦人馬雲日前乘坐他的超級遊艇，回到西班牙馬略卡島，在島上打高爾夫球。習近平再次下令加強對平台經濟監管之際，馬雲在海外的行蹤曝光，引起關注。

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據搜狐科技報導，6 月 24 日，阿里巴巴創始人馬雲現身西班牙馬略卡島的消息傳出。

照片中，他正在持桿打高爾夫，豪擲2億美元購買的超級遊艇也停靠在當地海岸邊。實際上，西班牙媒體《馬略卡島日報》的報導比中國大陸的報導要早四天。

《馬略卡島日報》6月22日報導，中國億萬富翁馬雲乘坐他的超級遊艇“禪”回到了馬略卡島。21日，當地民眾在卡爾維亞海岸附近看到了這艘超級遊艇。

《馬略卡島日報》還發布了馬雲手持高爾夫球棍，以及坐在高爾夫球車上的照片，顯示他正在島上打高爾夫球。但與他一同打球的是誰，報導中沒有提及也沒有公布相關照片。

馬略卡島是西班牙巴利阿里群島的最大島嶼，位於西地中海，是著名的旅遊點和觀鳥去處。去年夏天，馬雲也乘坐豪華遊艇“禪”訪問了馬略卡島。這是他批評中共金融監管機構被消失一年多後，首次外訪。

當時，阿里巴巴旗下的香港《南華早報》稱，馬雲此行是作為“西班牙農業區和公司考察之旅”的一部分。