解封後上海人消費不積極 時尚品牌清倉難

上海消費低迷

上海解封已將近一個月，但消費者一直捂緊荷包，時尚品牌零售商庫存陷入積壓。為執行北京當局的病毒清零政策，上海於4月初封城，一直持續了兩個月。期間，這個擁有2,500萬人口的城市陷入停滯狀態，商店裡的服裝和美容產品陳列品無人問津，載有進口服裝的集裝箱滯留港口。

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本月該市重新開放後，大量貨物離開倉庫，來到商店的貨架上，讓原本已經堆滿未售出商品的貨架越發不堪重負。通常情況下，中國約有五分之一的進口貨物通過上海港入境。

於是，上海的商家掛出了各種“促銷”招牌。從露露檸檬（lululemon）到維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）等零售商都通過提供折扣以吸引顧客。

即使是在線零售商也在努力清理封鎖和供應鏈中斷造成的供應過剩。

路透社報導說，中國市場電子商務合作夥伴功夫數據（Kung Fu Data）創始人兼首席執行官喬什‧加德納（Josh Gardner）說：“這對我們影響很大。”該公司為10個時尚品牌（包括G-Star Raw）管理在線商店。

與上海幾乎所有其它零售商一樣，這個意大利高端時尚品牌在整個4月和5月店門緊關。薩爾瓦托‧菲拉格慕拒絕對路透社發表評論。

OnTheList中國區總經理梁瑾（Jean Liang）說，奢侈品品牌現在對線上和線下銷售更加開放，而化妝品品牌則積極主動地尋求促銷，以清除多餘庫存。

她說：“以前都是我們向他們推銷，詢問他們的計畫，現在他們主動找我們，這意味着他們有庫存需要清理，以便有一個健康的庫存狀況。”

在線批發市場Peeba的供應鏈總監黃本尼（Benny Wong）說，將產品送到國外，在歐洲或美國分銷是另一個解決方案，但目前由於航運和空運成本激增而變得棘手。

“現在的主要障礙是運輸……這給庫存所有者帶來了很大的問題。”他說，“庫存能害死人，一些產品類別有巨大的庫存需要移動。”

據零售業工作人員稱，重新開業數周後，零售業情緒低迷。上海的消費者尚未大量返回商場，市中心主要商場的人流約為平時的一半。

上海人不願意回到室內公共場所，主要是擔心再次被鎖住。因為每次出現新增病例時，中共執意堅持的極端清零政策都要求實施封鎖。

而且餐廳內用餐繼續被禁止，也意味着商場失去了通過食品和飲料的吸引力獲得的另一個財源。

在整個中國，5月份的零售額比去年同期下滑了6.7%，延續了上個月11.1%的跌幅。