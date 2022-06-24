香港擬引入中國醫生 輪番在公院服務一年 醫生團體憂學歷及溝通問題

香港/醫療衛生

港人外移影響醫護人手短缺，醫院管理局擬引入中國內地醫生免考試在公立醫院行醫一年，醫管局主席範鴻齡表示，首批會引入五至十人，目標是早前曾來港協助抗疫的中國醫生，並已有「心儀名單」，期望在中國衛生健康委員會批准後，於下半年推行。有醫生團體對新計畫表示憂慮，指當局做法猶如容許中國醫生毋須經過招聘或篩選而成為公院醫生。

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境外醫生原需經過考試才可在港執業，現時香港已有兩個途徑讓非本地培訓醫生在公立醫院行醫，但醫管局主席範鴻齡昨(23日)在局方大會後會見記者時表示，會上通過一系列挽留公立醫院人手的措施，並推出「大灣區醫生交流計畫」，計畫擬與中國相關部門商討，引入大灣區三甲醫院中「有經驗、有水平」的醫生來香港的公立醫院服務，尤其是曾來港協助抗疫的醫生，因為他們已熟悉香港運作，亦與本地醫護合作良好。由於中國醫生不能長時間留港，故擬採取輪替制度，每人留港不超過一年。

他續稱，醫管局擬定名單後，將交由醫務委員會審批，以「有限度註冊」形式來港執業。薪酬方面會與其他有限度註冊醫生「一視同仁」，強調計畫不會影響醫管局優先聘用本地醫科生及現職公院醫生升遷。他更表示，未來會考慮是否把有關安排拓展至其他職系。

身兼醫委會委員的香港病人政策聯機主席林志釉表示，醫管局事前沒有諮詢或通知醫委會，現時的做法猶如容許他們毋須招聘或篩選便進入公院，情況令人憂慮。他續稱，即使首批人選以之前曾來港協助抗疫者為優先，但當時該批醫生既有學歷資格不足，亦有語言溝通問題。香港公共醫療醫生協會會長凌霄志則期望醫委會做好把關工作，並促請醫管局確保計畫不會妨礙本地醫生的機遇和培訓。

自2019年的反修例運動後，香港出現移民潮，教師和醫護等專業的情況較為嚴重，醫管局數字顯示，截至今年4月的十二個月，有五百名公院全職醫生離職，流失率達7.9%；離職護士更高達二千六百多人，流失率達9.5%，範鴻齡直言，情況令人憂慮，故多管齊下紓緩人手短缺，包括增加副顧問護師及推出員工低息置業貸款計畫等。

對於範鴻齡有意在將來把大灣區醫生交流計畫推展至其他職系，護理專科學院副院長陳子中表示，從中國引入護士是「遠水不能救近火」，期望當局以增加福利和加大本地護士培訓來增加人手供應。

香港現時容許非本地培訓醫生透過有限度註冊醫生在公立醫院和大學醫學院工作，但截至2019年初，人數只有十人。港府去年底通過新計畫，容許持認可醫學資格的非本地培訓醫生申請特別註冊途徑來港於公營醫療機構擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後獲得正式註冊，在港執業行醫。至今，醫委會公布的兩批認可醫學資格名單，共有50間海外醫科大

學榜上有名，當中只有一間是中國內地醫學院，即上海復旦大學內外全科醫學士課程，但該課程只限海外公民報讀。