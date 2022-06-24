香港珍寶海鮮舫南海沉沒否 船東隱情改口陷撲朔迷離？

香港/珍寶海鮮舫

香港珍寶海鮮舫傳沉沒南海，但船東發言人改口稱只是翻覆。法新社今天報道稱，6月20日，香港投資公司新濠國際發展旗下的香港仔餐廳企業表示，這艘76米長的前海上浮動餐廳前一天在西沙群島附近開始進水，在惡劣的天氣條件下傾覆了。周四晚上，香港海事處發表聲明說，它已獲悉這一事件，並立即要求該公司提交報告。幾小時後，法新社記者與公司發言人取得聯繫，他澄清說一直使用 "傾覆 "一詞，而不是 "沉沒"。因該船舫不能確定簡單的沉沒還是沒有沉沒事實，多有分析指猜或有隱情。

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因船東改口，據法新社說，圍繞香港著名的漂浮餐廳 "Jumbo "的謎團進一步加深，因為船東對這個龐然大物上周被拖走時是否真的沉沒感到困惑。

6月20日，香港投資公司新濠國際發展旗下的香港仔餐廳企業表示，這艘76米長的前餐廳前一天在西沙群島附近開始進水，在 "惡劣 "的天氣條件下傾覆了。當時的聲明說：海域現場的水深超過1000米，使得打撈作業極為困難。

而周四晚上，香港海事處發表聲明說，它從媒體得知這一事件，並立即要求該公司提交報告。該報告於周四提交，根據該部門的說法，報告稱餐廳傾覆，但目前，珍寶號和拖船仍在西沙群島附近的水域。

幾小時後，法新社記者與該公司發言人取得聯繫，發言人澄清說一直使用 "傾覆 "一詞，而不是 "沉沒"。

當被問及該船是否已經沉沒時，他重複說聲明中說的是 "傾覆"，但沒有解釋為什麼他提到了海水的深度，以及打撈該船行動非常困難。

南華早報也報道了與該公司一位女發言人的類似對話，她堅稱該船是 "翻了"，而不是 "沉了"，但拒絕透露該船是否仍然漂浮。據該報稱，它已被海事部門告知，如果該公司沒有在24小時內向當局通報沉船事件，就可能違反了當地法規。

迄今為止，船東公司沒有反駁本周早些時候當地和國際媒體廣泛流傳的關於珍寶號沉沒的報道。

法新社說已經要求珍寶海鮮舫船東就該船的狀況和發生的事情發表正式聲明。

該公司此前曾表示，停泊在香港島南部近半個世紀的珍寶海鮮舫在啟航前接受了安全檢查，在上周二出發前獲得了 "所有必要的許可"。

中央社今天報道指承載許多人回憶的香港珍寶海鮮舫傳沉沒南海，長眠海面下1000公尺處，代表船東的女性發言人今天說法卻大逆轉，聲稱這座海上餐廳只是翻覆，但沒說明這艘船目前在水下或水上。

香港“南華早報”（SCMP）說，香港仔飲食企業有限公司4天前首度披露，珍寶海鮮舫由拖船轉往柬埔寨途中意外沉沒，而船東的女性發言人今天則改口發表上述聲明。

港府海事處23日晚告訴南華早報，香港仔飲食企業有限公司於24小時內，不向當局通報這起沉船事件，恐觸犯當地法規。

這位女性發言人指出，珍寶海鮮舫並未“沉沒”而是“翻覆”，“說船沉沒不確實”。

中央社說，但明明就是香港仔飲食企業有限公司聲稱船沉了，還說因事故現場水深達1000公尺，打撈“極度困難”，究竟為何又不能稱之為沉沒，這位發言人沒有答覆。這位發言人也無法說明，珍寶海鮮舫目前確切位置，以及是否仍在海面上或已沒入深海里，不過她發表公開談話前，港府海事部門證實，船東已呈交有關於船隻翻覆的書面報告。

海事處表示，珍寶海鮮舫與遠洋拖船Jaewon 9目前還在翻覆的地點也就是西沙群島海域附近，海事處發布的另一份聲明暗指，船東可能違反當地的法規。

中央社說，珍寶海鮮舫歷時46年，因2019年香港爆發反送中抗爭，隔年又受到新冠病毒疫情影響，珍寶海鮮舫虧損達1億港幣而結束營業，船東說再也無法維持下去，於本月14日駛離香港。

不過，香港海事處發布的聲明，沒有明確珍寶海鮮舫是沉沒在海水下，還是傾覆了但還漂浮在海面上，無助解謎。