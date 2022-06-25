中國官媒通報習近平7.1參加香港回歸慶典消息

香港/習近平/7.1/新冠病毒疫情

中國官方通訊社新華社宣布了中國國家主席習近平將出席下周五紀念香港從英國移交給中國25周年的儀式的消息。法新社說，中國官方以此顯示中國中央政府對負責在這個商業中心打上北京威權印記的新的地方領導人的支持。此前有消息說習近平可能乘高鐵抵達香港，當天去當天回。

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據法新社說，習近平屆時還將出席香港新政府的就職典禮，習近平會在香港回歸25周年紀念會上發表講話。

法新社說，如果習近平親自出席，這將是自新冠病毒疫情大流行開始以來他第一次離開中國大陸的旅行。但新華社和香港當局都沒有明確表示習近平是否會訪問該城市或是否通過視頻會議參與這些活動。新華社只是說，習近平主席將出席慶祝香港回歸祖國25周年的大會。

中國國家主席通常會出席該半自治區新任行政長官的就職典禮。習近平上一次訪問這個前英國殖民地是在2017年，參加即將離任的領導人林鄭月娥當時的宣誓就職典禮。當時香港布防了大量警力。

習近平的訪問將是一個強調北京在經過三年的政治動蕩後對香港的新權威的機會。

今年7月1日將標誌着香港在 "一國兩制 "原則下的半自治時期的結束，該原則字面上許諾將保持到2047年。北京也曾承諾在50年內不改變香港的自由政治制度。

但是，在2019年大規模、有時是暴力的民主抗議活動之後實施的《國家安全法》鎮壓了所有不同的聲音，當局將許多反對派人士送進了監獄。而一項選舉改革將立法會的所有席位保留給可以被稱為 "愛國者 "的香港人。

將於下周五宣誓就職的新任行政長官李家超監督了2019年警察對民主抗議活動的有爭議的鎮壓。

據李家超說，他對習近平主席參與他的宣誓儀式感到高興，並感謝習近平對香港的 "關心和支持"。據李家超在周六今天的一份聲明中說，"香港正處於從混亂到治理，並逐步走向繁榮的關鍵階段，"

不過，香港目前的新冠病毒疫情再爆發使人們對習近平是否出席這一雙重活動產生懷疑。

香港的衛生防疫不如中國大陸的清零政策嚴格，目前740萬人口中每天有超過1000個病例。周四，兩名高級官員的新冠病毒檢測結果呈陽性，並立即被置於隔離狀態。

然而，林鄭月娥保證說，香港情況 "並不那麼令人擔心"，住院人數仍處於低水平。

由於香港和大陸的衛生政策不同，預計將與中國領導人接觸的香港人在儀式前肯定要遵守隔離規定。據當地媒體報道，政府官員在參加交接前已進入一個 "封閉型隔離狀態"，以盡量減少被感染的風險。

在5月被一個專門委員會任命後，李家超已經前往北京與習近平會面。據習近平當時說：未來的香港政府一定會帶來新的氣象，為香港的發展寫下新的篇章。