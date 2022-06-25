劉強東減持京東大套現 台媒疑是20大前備逃

中國/京東

中國網絡巨頭京東集團創辦人劉強東在4月卸任CEO後，大幅減持手中持股，先是在4月底5月初出脫京東旗下互聯網醫療平台京東健康，套現4.4億港元。接着又出脫京東ADS，累計套現9.32億美元。

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據自由時報今天報道，20大前先逃？劉強東減持京東套現290億台幣。該報稱，根據港交所資料，4月29日，劉強東以平均每股50.67港元的價格出售384萬股股票，套現1.95億港元，5月3日，劉強東以平均每股49港元的價格出售約500萬股京東健康股票，套現2.45億港元。也就是說，劉強東在4月底5月初已連續減持京東健康價值超過4.4億港元。目前，劉強東對京東健康的持股從68.94%降至68.66%。

不僅如此，京東6月19日向美國證券交易委員會（SEC）遞交的一份文件顯示，劉強東於6月17日出售450萬ADS，以6月16日京東在美股收盤價62.01美元/ADS計算，對應的套現股票價值2.79億美元。該文件還顯示，劉強東全資持有的Max Smart Limited 在5月23日至6月16日期間多次出售京東股票，累計減持約1111萬ADS，套現約6.53億美元。而Max Smart Limited 是劉強東名下對京東的最大持股實體。

該報道稱，至於檢持有還有多少持股。根據2022年第一季財報，劉強東在京東持股13.8%，為第一大股東，對應的投票權為76.1%。近期多次減持後，劉強東在京東的持股比例下降約10.9%。