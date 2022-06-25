廣東洪災英德重災區 約百師生被困缺糧

廣東洪災

6月以來，“龍舟水”來勢洶洶，廣東多個縣市的降雨量打破歷史同期紀錄。廣東英德市水災嚴重 約40萬人口受影響轉移3萬餘人。

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英德市一間中學百餘名師生被困，沒水沒電兼缺糧，只能每天吃一罐八寶粥。

陸媒“上游新聞”日前引述英西中學受困者之一黎姓老師表示，校園現在還在被水淹著，“我所在的老師宿舍，水深近2米，根本無法出行。現在學校很缺食物，部分區域存在通訊不暢通、手機無信號的問題。”

據報導，英西中學自21日起全面淹水，最高水位整整淹沒教學樓一樓頂部，水電、網路、行動訊號、交通中斷。

另據清遠市水文局水情通報，截至23日15點，英德市英城鎮北江英德(五)站水位33米，下降2.97米，水位正緩慢回落。