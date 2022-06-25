持續高溫 河南人家中玻璃門“熱炸”爆裂

河南持續高溫

河南居民家中玻璃門因為高溫，出現了爆裂

中國河南高溫天氣已持續十多天。有河南網民在微博等社交平台，分享當地水泥馬路曝曬至爆裂的情景！也有網民，曬出家中玻璃門熱“炸”的視頻。

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6月25日，“熱炸了！河南居民家中玻璃一碰即碎”的話題登上百度熱搜。

中央氣象台25日6時繼續發布高溫黃色預警，預計陝西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、安徽等18省區市的部分地區，最高氣溫37~39℃。其中河北、山東、河南等地局地可達40℃以上。

河南省氣象台24日10時20分繼續發布高溫橙色預警。 多位鄭州網民當天發布視頻說，自家的玻璃門因為高溫，出現了爆裂的情況。視頻中這些玻璃門上爬滿了密密麻麻的紋路，用手指輕輕一碰就直接碎掉。

24日下午1點左右，河南濟源、焦作等地的地表溫度一度達到了74.1攝氏度。 焦作網民將一隻螞蟻扔在地上，不到3秒就被烤死了。

截止當天，河南高溫天氣已持續10天。其中16、17和24日高溫均40℃以上。

16日河南全省120個國家氣象站中有59個站日最高氣溫超過40℃；全省92個站的地表最高溫度超過60℃，8個站最高地表溫度超過70℃，其中西峽站的地表溫度達74.1℃，為全省最高。

不少河南網民在微博等社交平台，分享當地水泥馬路在熱浪底下曝曬至爆裂的情景！

大陸網民紛紛熱議：“鄭州的體感就像炒菜時胳膊懸在炒鍋上面翻炒菜品時的感受。遠不止40度。”“去年夏天鄭州最高溫度43度，體感肯定更不止了。”“手機在包里幾個小時，提示溫度過高不能用，去超市冰櫃冰了下才可以用了，真是太熱了。”

“河南、河北、山東、山西、陝西都乾旱了，熱得厲害。”“我家的玻璃也熱得快炸了。”“山東聊城這邊連續好多天40度上下了也沒見這麼多報導啊。”“高溫過後要當心大暴雨。”“河南最近兩年災多。”