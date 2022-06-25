氣候環境均惡化：中國正遭熱與水夾攻

中國/洪水/炎熱

法新社今天引述專家說，一場異常的熱浪和創紀錄的洪水襲擊中國的部分地區，可能已經導致50萬人流離失所。

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據法新社今天自北京報道說，史無前例的熱浪和洪水席捲中國。

暴雨導致河流溢出河岸，達到近一個世紀以來的水平。受影響的地區是富裕的製造業省份廣東（南部）的珠江流域，其中包括區域首府廣州。在該省的一些地方，水位已經到達能淹沒車頂。鄰近的廣西（南部）和福建（東部）地區也受到不同程度的影響。

面對洪水的風險，自本月初以來，已有50多萬人被預防性地疏散。

與此同時，極端的高溫正在影響中國的北部和中部。在超過40°C的溫度下，數百萬人被告知應留在家中。在河南（中國中部），天氣非常熱，瀝青已經熔化開裂。在東部省份山東，周二的空調導致中國第二大人口大省的用電記錄被打破。

每年春末夏初，中國一些地區經常發生洪水。但近年來，隨着氣候變化，洪災似乎越來越強大。據中國的天氣預報部門觀察到，"極端氣候事件變得更加頻繁，更加嚴重，更加廣泛。"而中國政府氣候研究中心的一位官員在3月說，"全球變暖和拉尼娜現象也造成了中國的異常高溫和非正常降雨。"

全球變暖使大氣層更加濕潤，因此增加了降雨量。

拉尼娜是一種氣候現象，導致太平洋的一些表層水變冷。這對世界上一些地區的降水循環和氣候產生了影響。

據中國總理李克強周三警告說，熱浪和洪水正威脅着豬肉、糧食和蔬菜的生產，李克強擔心通貨膨脹會激增。中國的食品供應已經因新冠病毒疫情防疫而變得緊張，這也對農作物生產造成了壓力。

據中國強大的規畫機構稱，極端天氣可能會使中國每年損失1%至3%的GDP。而根據瑞士保險公司Swiss Re的一項研究，去年的嚴重洪災在中國中部造成300多人死亡，估計損失達250億美元（237億歐元）。

據法新社說，在過去的40年裡，中國無節制的城市化進程覆蓋了越來越多的土地，這些土地現在因水泥建築而變得不可滲透。而在發生洪水時作為泄洪道的天然湖泊，它們的規模反而正在縮小。

為了扭轉這一趨勢，中國政府在2014年啟動了一個 "海綿城市 "計畫，旨在用多孔材料、綠地和排水系統取代城市人行道，使水能夠滲入地下。

然而，據美國賓夕法尼亞大學的研究員Scott Moore指出，"最具破壞性的洪水（現在）可以發生在歷史上沒太暴露的地區。"賓夕法尼亞大學的研究員Scott Moore是中國環境問題專家。

根據上周公布的計畫，中國尋求用傳感器和新衛星來提高天氣預報的準確性。中國說，目標是提前一個月預測洪水或嚴重乾旱。