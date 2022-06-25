奧斯卡級導演香港拍了反送中 捧中批西方

香港/反送中/柯文思

奧斯卡得獎導演柯文思（Malcolm Clarke）2020年曾獲准進入因疫封城的武漢拍攝紀錄片，呈現中國迅速動員應對危機。他不擔心自己被批評“美化中國”，並認為西方對中國帶有偏見。圖為柯文思2021年在上海出席“百年大黨－老外講故事”首映活動。中央社記者沈朋達上海攝 111年6月25日

港媒近日播映奧斯卡得獎導演柯文思製作的“反送中”紀錄片：被掩蓋的真相”。他宣稱因為對西方的“偏頗報導”感到失望。柯文思前年曾獲准進入因疫情封城的武漢拍攝，也曾參與中共建黨百年宣傳片。

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據中央社署名沈朋達今天報道說，奧斯卡得獎導演柯文思（Malcolm Clarke）2020年曾獲准進入因疫封城的武漢拍攝紀錄片，呈現中國迅速動員應對危機。他不擔心自己被批評“美化中國”，並認為西方對中國帶有偏見。柯文思2021年還在上海出席中共“百年大黨－老外講故事”首映活動。

該報道稱，香港01近日播映柯文思（Malcolm Clarke）製作的香港反送中運動10集紀錄片“香港：被掩蓋的真相”。柯文思接受01專訪時表示，對西方“偏頗報導”這場運動感到憤怒和失望，認為抗爭被簡化為“一班勇敢追求民主的年輕人反抗霸道的中國”並不準確。他希望港人放下成見、化解矛盾。

據柯文思說，紀錄片“被掩蓋的真相”。探討了香港的“殖民心態”和民生的“深層次矛盾”。這是中國對反送中爆發原因的常見論述。據報導，對於片中較少收錄警方執法爭議的畫面，柯文思稱因警方不願讓他們隨隊拍攝。至於片中也沒有直接訪問泛民主派人士，他則稱，香港國安法實施，讓一些不錯的訪問無法呈現。

生於英國的柯文思，作品曾兩度獲得奧斯卡金像獎紀錄片獎項，近年工作重心轉向中國。2021年中共建黨百年時，他是上海官方拍攝的百集宣傳片“百年大黨－老外講故事”首集主角。

中央社說，柯文思當時接受中央社採訪時提到，曾在2020年初武漢因COVID-19疫情封城時，獲准進入拍攝，“我們是當時武漢唯一的外國拍攝團隊。”他在武漢待了55天，紀錄中國如何動員醫護人員和建築工人，迅速應對危機。

至於是否擔心外界認為他的敘事“美化中國”？柯文思說，他期待這些挑戰，“他們並不在當地，而我說的、拍的都是真相。”他認為西方對中國帶有偏見，希望以外國人的視角，述說中國真實的故事。

據中央社，柯文思是“上海東注文化發展有限公司”的團隊成員，據該公司網站介紹，他是“2020武漢”的導演，和“香港羅生門”的製片人。柯文思近年也拍攝不少中國題材的作品，包括2018年探討中美關係的“善良的天使”，和2021年有關脫貧攻堅政策的“柴米油鹽之上”，這部作品由中國國務院新聞辦公室監製。