世錦賽跳水首金誕生！中國隊驚險奪冠

世錦賽跳水首金

搜狐報道，2022布達佩斯游泳世錦賽跳水比賽首個項目決出了金牌歸屬，中國跳水隊新的世錦賽冠軍組合出爐，由“老將”曹緣搭檔王宗源，在男子雙人3米跳板決賽中跳出了459.18分的成績，獲得冠軍，為“夢之隊”在本次世錦賽上贏得開門紅，首金入賬。

廣告 繼續瀏覽後續

這樣從雙人跳板1998年首次進入世錦賽以來，中國隊獲得了12次決賽中的10次冠軍，曹緣也實現了衛冕，搭檔不同選手第三次奪得了該項目的世錦賽冠軍。

這是中國跳水隊在本次賽會上亮相的第一個比賽項目，兩位出場隊員也是對這枚金牌勢在必得。在兩位“大姐”施廷懋、王涵退役之後，27歲的北京選手曹緣已經成為了現在這支國家跳水隊中名如其實的“老”將，年齡第二大（僅次於四川選手楊健）成績最佳，他是三屆奧運會板、台項目的不同金牌得主，進入國家隊十幾年，表現全面，在多屆世錦賽、三屆奧運會的不同時期於跳板、跳台項目中來回切換，堪稱全能王。

王宗源則是年輕的奧運冠軍，在去年的東京奧運會上，這位湖北小夥子與謝思埸合作，奪得了男子雙人3米跳板決賽金牌。這次還是年輕的王宗源首次出戰世錦賽奧運項目的角逐，2019年在光州，他曾經奪得了世錦賽男子1米跳板冠軍。