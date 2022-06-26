中美關係回不去了：找不到小姚明來搭新橋了

中國/美國/姚明

法新社今天撰文稱，二十年過去了，中國仍在尋找新的姚明。可是再沒有其他中國運動員能像姚明這樣在國際上產生如此大的影響，這位2.29米的巨人在20年前曾到NBA打球。從籃球水平上，中國處於最低階段，；從中美兩國關係上，也很難想象一個運動員能像姚明那樣成功地贏得太平洋兩岸的人心。

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據法新社說，姚明於2002年6月26日被休斯頓火箭隊選中。這是他的一個特殊職業生涯的開始，此行為他贏得了一連串的獎項，並使他在中國和美國聞名。

從一開始，姚明顯示了和藹可親的性格，他的場上表演和幽默態度使他成為球迷的最愛，並提升了NBA在中國的知名度。雖然此後又有五名中國籃球運動員到美國NBA打球，但都沒有取得同樣的成功。

現在這種情況更不可能發生，因為北美籃球聯盟與中國當局有分歧。

2002年，姚明是一個自信和開放的中國的代表，中國經濟增長伴隨着體育能力的提高。中國一個球迷說，姚明把NBA帶到了中國。中國也參與NBA，那時候，（......）大家都在電視上看NBA比賽。

姚明是前籃球專業運動員的兒子，在加入休斯頓火箭隊之前，他首先為上海大鯊魚隊效力，在近十年的時間裡，平均每場比賽得到19分和9個籃板球。這位上海人曾八次入選全明星賽，該比賽每年彙集了最優秀的NBA球員，但他未能贏得NBA冠軍，並於2011年因傷退役，年僅30歲。

音譯為王夢的籃球作家認為，"姚明是唯一成為真正的NBA明星的中國球員，他是火箭隊中最好的球員之一。沒有其他中國球員能夠做到這一點"。

作為最終的榮譽，姚明在2016年入選了慶祝歷史上最佳球員的 "名人堂"。姚明現在是中國籃球協會的主席，該協會是監督中國籃球運動的國家機構。

據法新社說，儘管姚明很富有（在他的NBA職業生涯中，僅工資就積累了9300萬美元），這位前球員仍然保持着他的謙遜。姚明擁有一個在美國葡萄酒莊，他參與對野生動物保護和慈善工作。

姚明來到NBA體現了一個中國的樂觀精神，它中國希望躋進世界大家庭

但據EM里昂商學院歐亞體育中心主任西蒙-查德威克說，姚明現象代表了 "一個不斷變化的世界，而不僅僅是他是一個明星球員這一簡單的事實。但從那時起，中美兩國之間的關係已經改變。"

近年來，中美關係在貿易、台灣和人權方面一直很緊張。

而中國國營的中央電視台在2019年停止轉播NBA比賽，因為當時休斯頓火箭隊的總經理達里爾-莫雷發布了一條支持香港抗議者的推特。從那時起，只有少數幾場比賽由網絡轉播。這對NBA來說是一個打擊，因為在此之前中國就已經是NBA最大的海外市場。

法新社說，姚明何時會被取代？籃球專家音譯為陳星認為，現在中國的總體比賽水平 "處於最低水平"，現在還不是時候。據他說："亞洲球員的體格往往與北美和歐洲籃球運動員不同（......），我們沒有像美國那樣的人才庫。

鑒於目前的中美兩國雙邊關係狀況，也很難想象一個運動員能像姚明那樣成功地贏得太平洋兩岸的人心。

據西蒙-查德威克指出，特別是由於今天的運動員必須在中國人和美國人的意識形態差異中找到一種艱難的平衡。他說："在中國的西方體育組織則有可能成為中國政府政治干預的目標，或被指控是中國當局的同謀，例如侵犯人權的行為。他認為，"2000年代的姚明所象徵的東西，與他今天所代表的東西相比，非常不同。"