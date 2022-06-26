北京發布暴雨藍色預警 多景區暫時關閉

暴雨藍色預警

中國多地面臨極端天氣。北京市26日啟動防汛藍色預警；上海繼續發布高溫黃色預警信號。

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北京市氣象台6月26日10時00分發布暴雨藍色預警信號：26日17時至27日14時，北京市大部分地區有大雨，東部地區及淺山區有暴雨，山區及淺山區出現強降水誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害風險較大，城市低窪地區容易出現積水。

《北京日報》報導，北京市防汛辦發消息：26下午4時啟動全市防汛藍色預警響應，呼籲民眾調整出行，避開積水路段，遠離河道和危險山區。

《北京青年報》報導，鳳凰嶺景區按照要求，自6月26日14時起採取臨時閉園措施。已預約景區門票的遊客，可通過原渠道進行退訂。

據房山區官方微信消息，6月26日10時前，關閉所有涉山、涉水景區和民宿，全區暫停組織一切大型戶外文旅活動。旅行社周末不安排前往山區景區旅遊的線路。

據西山國家森林公園微信公眾號消息，據預報，今日北京市已發布暴雨預警，山區地質風險較高。因公園為山嶽類景區，公園於6月26日12時起採取汛期臨時閉園措施。

受強降雨天氣影響，北京十三陵國家森林公園蟒山景區將於26日臨時閉園一天。

據昌平文旅集團消息，6月26日至6月27日，銀山塔林景區、居庸關長城景區，暫時閉園兩天。

光明網報導，北方入汛以來最強降雨已經開啟。預計26日至28日，強降雨將自西向東展開。此次過程影響範圍廣，將波及十餘省份，局地或現極端降雨。

中央氣象台預計，今起至28日，陝西南部、華北中東部、黃淮、江漢、東北地區將迎一次強降雨過程，部分地區有暴雨，局地有大暴雨，累計降雨量普遍有50～70毫米，部分地區100～180毫米。