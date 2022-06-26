有預測中國今年GDP增長4.7% 與5.5%有距離

中國/經濟/5.5%

中國宏觀經濟論壇發布分析與預測報告指出，預測2022年國內生產毛額（GDP）成長率為4.7%，較2021年兩年平均成長率回落0.4個百分點，5.5%左右成長目標未能達成。

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據中央社今天引述中國官方媒體報道，中國宏觀經濟論壇發布分析與預測報告指出，預測2022年國內生產毛額（GDP）成長率為4.7%。中國官方的證券時報26日稱，中國宏觀經濟論壇（CMF）季度論壇（2022年中期）25日舉行。多名與會專家學者於會上表示，新冠病毒疫情、地緣政治衝突等因素使企業前景信心下降、民眾消費力道疲弱，經濟成長乏力。

中國宏觀經濟論壇對上半年中國宏觀經濟分析與預測報告預期，上半年中國GDP成長率為2.7%，隨着下半年疫情緩和，加上宏觀政策全面發力和市場主體修復調整的共同作用下，中國經濟將強勁反彈，下半年GDP成長率有望達6.4%。

據這份報告預測，考量中國經濟自身調整和一攬子政策措施的拉動效應，預測2022年GDP成長率為4.7%，較2021年兩年平均成長率回落0.4個百分點，高於全球經濟成長率近2個百分點，考慮人民幣貶值因素，以美元計價中國經濟佔全球比重基本穩定。

中央社說，中國國務院總理李克強於3月全國人大會議閉幕會後記者會上表示，今年各種複雜環境、不確定因素增多，實現5.5%左右經濟成長率目標不易。由於疫情干擾、嚴苛防疫措施、地緣政治衝突等因素，研究機構、智庫報告多推估中國經濟成長率達5.5%左右目標難達成。