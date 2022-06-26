約翰遜：與中國做生意和維護價值觀應取得平衡

貿易和價值觀

七大工業國集團（G7）峰會在德國召開之際，英國首相約翰遜（Boris Johnson）26日表示，在維護共同價值以及與中國做生意之間，可以找到平衡點。

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約翰遜在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目“美國國情”（State of the Union）上說：“中國是我們生活中的一個巨大事實…今天聚集在這兒的G7每個國家，都與中國有大量生意。問題是我們能否繼續這樣下去。”他說：“我認為需要取得平衡…這可能很困難，但卻是我們必須嘗試去做的。”

俄羅斯入侵烏克蘭是本次七大工業國集團G7峰會焦點，但七大工業國集團G7對中國的態度也很謹慎，認為北京是“體制競爭對手”（systemic rival）。中國脅迫性經濟行為、使用強迫勞動、盜竊知識產權所帶來的衝擊，都是七大工業國集團G7要面對的核心議題。