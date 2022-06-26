CNN稱中國這4種船艦比“福建號”威脅更大

中國/軍事

中國海軍本月17日高調舉行第三艘航空母艦“福建號”下水儀式，該艦雖被視為解放軍戰力提升象徵，但美國印太司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）認為，美軍當前不必太在意福建號，而是要擔心另外4種中國船艦在台海甚至是整個印太地區造成的威脅。

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據台媒自由時報今天報道稱，根據《CNN》，號稱中國完全自主設計建造的彈射型航艦福建號，是目前中國最大、最現代化且最強大的航空母艦，有專家稱該艦搭載的作戰系統，顯示中國正迅速趕上美國甚至已經發展成為世界上最大的海軍，讓美方對此相當關注。

不過，前美國海軍艦長、印太司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特表示，福建號大概還要過個3至4年才能投入作戰，就算真的正式編列海軍，該艦的大小也會成為顯眼的打擊目標；與其擔心福建號，以下4種中國船艦才是美軍當前應該更加關心的：

一、055型飛彈驅逐艦（Type 055 destroyer）；二、039型潛艦（Type 039 submarine）；三、商船渡輪（Merchant ferries）；四、海上民兵船（Maritime militia）。

該報道原文鏈接：news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3972757