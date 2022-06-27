俄羅斯導彈擊中烏克蘭中部購物中心造成至少10人死亡 法英美各國紛紛譴責

烏克蘭/俄羅斯/法國/美國/譴責

俄羅斯導彈周一擊中烏克蘭中部的一個購物中心，造成至少10人死亡，40人受傷。烏克蘭總統澤連斯基呼籲在德國舉行會議的七國集團領導人“全力支持烏克蘭結束戰爭。英、法及美國等各國領導人紛紛譴責俄羅斯襲擊平民的暴行。應烏克蘭要求，聯合國安理會周二將就此召開緊急會議。

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法新社報道，烏克蘭中部克列緬丘克市一個購物中心遭俄軍發射的導彈擊中，商城陷入火海，地方政府說增至最少10人死亡，約40人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基指責俄軍發射導彈攻擊商場，他並指事發時商場內有超過上千名平民，傷亡人數"難以想像"。克列緬丘克市市長指責，導彈攻擊事件是俄羅斯犯下的另一起反人類戰爭罪行。

法國總統馬克龍也譴責俄羅斯恐怖行徑，他呼籲俄羅斯人民“看清真相”。法國外交部周一也發表聲明譴責俄羅斯導彈襲擊烏克蘭商業中心的行徑，稱"俄羅斯繼續其在烏克蘭侵犯人權的行為"。法國外交部指出，“俄羅斯必須為這些行為負責"。

英國首相約翰遜譴責在烏克蘭中部克列緬丘克的導彈襲擊。約翰遜表示“這次襲擊再次顯示出俄羅斯總統普京的"殘忍和野蠻程度。”約翰遜表示，“普京必須明白，他的行為只會加強英國及其他七國集團國家支持烏克蘭的決心"。

美國國務卿布林肯表示，俄羅斯對烏克蘭中部購物中心發動導彈襲擊，造成至少10人死亡、40人受傷，令舉世震驚。布林肯在推特上發文稱，"這是俄羅斯犯下的又一起暴行”，布林肯表示，美國將繼續支持烏克蘭，並追究俄羅斯的責任。

聯合國發言人表示，這一事件令人遺憾，他強調任何類型的民用基礎設施，包括購物中心，都不應成為攻擊目標。

據烏克蘭波爾塔瓦地區州長(Poltava魯寧（Dmytro Lunin）表示：俄羅斯導彈擊中了這間繁忙的購物中心，造成的死亡人數升至10人，40多人受傷，他並警告死亡人數可能會上升。克列緬丘克(Kremenchouk）位於基輔東南330公里處，在第聶伯河畔，距前線200多公里。在俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭以前，這座工業城市有21萬7000人口，是烏克蘭最大煉油廠所在地。俄羅斯出兵烏克蘭初期，俄軍曾發射導彈攻擊當地的煉油廠及其他基建設施，市長當地說煉油廠在襲擊後完全被摧毀。

據烏克蘭空軍稱，該購物中心是被來自俄羅斯庫爾斯克地區的Tu-22遠程轟炸機發射的Kh-22反艦導彈擊中。