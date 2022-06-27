台軍方重啟六處當年美軍防空陣地部署天弓三型飛彈

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台灣空軍防空及飛彈指揮部近日公布，將啟用包括桃園龜山等六處過去美軍曾在台灣使用過的防空飛彈陣地，部署天弓三型防空飛彈；除了在首都中央政府周邊部署新的彈種，也將同時強化台灣西部面對台灣海峽上空的防空戰力。

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台灣軍方針對台北首都的防空部署，目前是由愛國者二型和三型飛彈作為防空主力，但這些飛彈陣地，除了「南港連」和「新店連」是屬於「反飛彈」任務外，部署在新北市萬里區的愛國者飛彈連，其實是執行對東北角空域的「反飛機」任務，並搭配在新北市三芝區的天弓二型防空飛彈輪流戰備。

也就是說，台灣西北部，面對台灣海峽的空域，在新北市的三芝區以南，要一直到台中大肚山區才有天弓二型飛彈陣地的部署，空防不夠嚴密。

這幾天，美國及中共空軍電偵機和戰機在台灣海峽上空對峙，海峽空防議題受到各界矚目。台灣空軍防空及飛彈指揮部公告，針對苗栗西湖、桃園龜山、桃園山腳、宜蘭蘇澳炮台山、花蓮美崙山及台東知本等，六個過去美軍曾使用過的防空飛彈陣地，進行招商說明會，將重新整建，以便部署天弓三型防空飛彈。

據了解，這六個暫時封存的防空飛彈陣地，其中苗栗西湖和桃園龜山基地，早年美軍協防時，曾部署過勝利女神飛彈，營區和彈庫目前列為「平封戰啟」，也就是「平時封閉，戰時啟用」，這兩個基地未來將新建適合天弓三型飛彈的射控區、以及彈藥儲存的新陣地；其餘四個飛彈陣地，過去也曾陸續部署過鷹式飛彈等。

台灣空軍說明，未來天弓三型飛彈進駐桃園龜山和苗栗西湖基地，將填補台灣西北部的防空空隙，執行「反飛機」任務，必要時再協力愛國者三型飛彈執行反飛彈任務。天弓三型飛彈的作戰範圍200公里，射高45公里，速度7馬赫。

台灣「國防安全研究院戰略資源研究所」所長蘇紫雲表示，天弓三型飛彈的防空範圍，可以從三芝延伸到馬祖列島，如果在龜山也增加一個陣地，對首都防空圈更可以形成重迭式的防空網。

台灣軍方去年曾編列748億元採購12套天弓三型飛彈，這個價格只有愛國者飛彈的三分之一左右。

蘇紫雲表示，所以天弓三型飛彈，可以用「量」抵銷中共戰機的威脅，可以跟愛國者飛彈形成更好的戰力組合。