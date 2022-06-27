日本首相出席G7峰會 強調台海和平穩定重要性

七國集團/日本/中國/美歐

七國集團領導人在德國南部舉行年度會議，日本首相岸田文雄在談及俄烏戰爭時指出："今日烏克蘭，可能是明日東亞"，他並強調台灣海峽和平穩定的重要性。G7投資6000億美元支持發展中國家基礎建設，抗衡中國一帶一路。

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中央社援引日本每日新聞、富士電視台新聞網等報導，岸田在G7峰會提及中國船舶航行在釣魚台列嶼海域，入侵日本"領海"。他還指出，中國在東海進行天然氣油田的開發；並強調，不容許憑藉力量片面改變現狀的嘗試。

對增強核戰力的中國，岸田認為中國應提升國防的透明度；他同時也強調台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲G7應加強在印度太平洋地區的安全合作。

在談及烏克蘭局勢時岸田指出："今日烏克蘭，可能是明日東亞。"日本將在5年內徹底增強防衛力（國防力），將確保相當大程度增加防衛預算。此外，在安全保障的領域方面，G7有必要密切合作，以守護依據規則的國際秩序。

岸田還表示，日本將在年底前修改外交和安全政策長期指針"國家安全保障戰略"等，加強日美同盟及與相關國家的合作。

消息援引日本讀賣新聞報導，岸田在G7峰會有關"基建投資"議題的討論，舉例斯里蘭卡對中國的債務無法償還，導致將赫班托達（Hambantota）港的權益實質讓渡給中國的例子說明，G7有必要提出針對中國不公正、不透明的開發融資的應對措施。

與會的G7領導人對中國設"債務陷阱"，擴大在發展中國家的影響力抱有強烈危機感。與會的領導人都同意創設一個支援發展中國家等的基礎建設投資新框架，名為"全球基礎建設與投資夥伴計畫"（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII），承諾在5年內籌措總額6000億美元私人和公共資金用以投資。

主要的投資領域包括健康、數位化、氣候變遷等，在進行環境保護等的投資時，將重視G7的共同價值觀。PGII框架被認為是在與中國價值數萬億美元的"一帶一路"倡議相抗衡。

美國總統拜登、日本首相岸田等G7領導人在峰會進行討論之後，陸續發表演說。本屆G7峰會主席國德國總理朔爾茨表示，確信G7比較能對世界的夥伴們提出更具說服力的提案。

拜登指出，G7的投資是基於共同的價值觀，可以真正改善人類的生活。岸田也表示，日本在未來5年內將對PGII提供650億美元的資金。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐洲也將在同期為這項倡議提供3000億歐元，以建立一個可持續的替代方案，與中國國家主席習近平2013年發起的"一帶一路"倡議相抗衡。