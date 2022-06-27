法國媒體政治評論近日指出了目前《美中：軟實力的終結》。評論特別指出：美國不再像過去那樣能讓人們《做美國夢》了。 從美國最高法院法官對於墮胎議題或是對於審判前總統特朗普試圖政變的案件裁決，都讓人看到了這一點。

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法國回聲報政治評論專欄作家莫伊斯（Dominique Moisi)指出，美國不再像過去那樣能讓人們做夢了。 美國最高法院法官對於墮胎議題或是對於審判前總統特朗普試圖政變的裁決都讓人看到了這一點。但是，在俄羅斯對歐洲的好戰和公開敵對的那種態度，以及一個首先力求展示其強大國力的中國之間，我們還有什麼比美國更好的選項呢？這是莫伊斯專欄的提問。

在烏克蘭戰爭、中國海緊張局勢和美國重新對墮胎權的質疑之際，軟實力的概念還剩下什麼？

當約束的權力越來越成為常態時，我們如何談論說服力呢？而當美方言辭與現實如此脫節，那麼硬實又是否將幾乎可以成為俄羅斯和中國軟實力的一部分呢？

美國總統拜登在當選後，他說：我們領導世界，不是靠着我們的強大力量，而是靠着我們給出的榜樣所能展現的強大力量。

那麼美國能給出的是什麼榜樣呢？是那些最高法院的法官們的榜樣嗎？這些法官最近通過他們的反對墮胎法的投票，對於女性們，以及對於所有那些仍然希望自己能夠相信一個開明及自由美國的人士，可說是帶給了他們一個可怕未來的承諾。

或是那位準備着一種只能被描述為膽大妄為未遂政變的美國前總統特朗普的榜樣嗎？

美國民主是被這些先生和女士們（他們通常是共和黨人）的勇氣拯救了，他們首先把自己的責任和榮譽置於對黨派的忠誠之上：

對於這些先生和女士來說，幾乎是以宗教的信念認為服從憲法是一項神聖義務。

美國如今不再令人那麼夢想，但仍令人繼續思考 ：

誠然，就硬實力而言，美國，這個世界軍事最強國家，至今仍是遙遙領先世界各國。 它的國防預算相當於排名其後的國防預算花費最多的九個國家的軍事預算總和。

它的經濟仍然排名世界第一。（但能持續多久？）

美國，如果它預示着我們的未來不再是那麼自由，那就比較不再那麼能夠激發人做美國夢了。

但美國仍讓那些冒着風險直接攻擊它的人會先三思而後行。

如果美國的軟實力不再像以前那樣，它的兩個主要競爭對手中國和俄羅斯也沒有從中受益。俄羅斯在它力量最大的硬實力的祭壇上，所擁有的一點點軟實力，也被他有意地犧牲了。

而中國，無論是否有意而為，似乎也在做同樣的事情。

財富和經濟增長可說是中國硬實力，也是其軟實力的一部分。 但自習近平上台以來，情況已不再真是如此了。

中國領導人似乎受到基佐的榜樣的啟發，動員他們的民眾在背後支持他們。

“讓自己富起來”，這是他們遵循的教義。這個作法主要重點是強調政治控制的目標甚於致富的目標，所以在內部，它能強調自己國力的強大，

對外，這能帶給中國在地緣政治上的勝利，和在地緣經濟的相對被抹殺。

財富和經濟增長可說是中國硬實力，也是其軟實力的一部分。 但自習近平上台以來，情況已不再真是如此了。

中國領導人似乎受到基佐的榜樣的啟發，動員他們的民眾在背後支持他們。

“讓自己富起來”，這是他們遵循的教義。這個作法主要重點是強調政治控制的目標甚於致富的目標，所以在內部，它能強調自己國力的強大，

對外，這能帶給中國在地緣政治上的勝利，和在地緣經濟的相對被抹殺。

影響習近平最深的是斯大林思維

縱觀習近平所做的似乎靈感來自蘇聯的約瑟夫·斯大林：他要變成斯大林：

無論要花多大的經濟成本，行使權力時要儘可能的集中集權。讓香港的金融中心地位搖搖欲墜，在台灣問題上採取越來越激進政策，動員了對抗自己的能量：他都不在乎，因為重點在別處。而且，此際，不正是一個個好機會嗎？美國正在式微，歐洲正正在一片混亂中。俄羅斯，可能也是一個陷入烏克蘭戰場而正在弱化的盟友；但當它衰落時，它吸聚了西方世界的忙碌和努力，從而分心，不太注意到中國的野心。