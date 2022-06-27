語不驚人死不休 習近平親信打響入常爭奪戰
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中共二十大臨近，爭取進入政治局，甚至有望進入常委會的省市第一把手紛紛向習近平表忠。在這場入常爭奪戰中，最有爭議的是上海市委書記李強。
李強是習近平親信，之江派代表，且已位居上海之首。江澤民以降，除陳良宇落馬，上海市委書記都成了常委。習近平入常前，2007年也到上海短暫掛職。李強最被看好入常，但一個奧米克戎變種病毒，導致中國這座最國際化的城市被封鎖得像一座死城，病毒造成的傷害遠不及封城清零造成的次生災害，習還能照舊把李強擢拔入常嗎？有分析指出，問題並不那麼簡單，因為李強在忠實地執行着習近平“清零不動搖”的命令，習近平如讓李強出局。等於承認清零失敗。李強日前宣布打贏上海抗疫保衛戰，似乎發出了信號，儘管他並沒有在上海實現“清零”。
至少，李強開始了“最後一跳”，向習表忠，他在上海市第十二次黨代會上講的話，堪與天津市委書記李鴻忠，北京市委書記蔡奇一比，他說：“最有力的行動是勇擔總書記賦予的光榮使命，最生動的體現是踐行總書記提出的重要理念。最深刻的啟迪是用好總書記指導的科學方法。最強烈的自覺是遵循總書記給予的諄諄教導。”
就像是在宣誓，第一句，要勇擔使命，似在暗示上位；最後一句，在表達忠誠，總書記儼然成為耳提面命的教父。
蔡奇在歌頌習總書記一事上絕不肯落後，但也差點釀成大禍，北京市委黨報『北京日報』6月27日報道蔡奇黨代會報告，開頭一句“未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控，毫不動搖堅持……動態清零總方針”，受盡清零苦頭的中國人，沒想到還有五年清零的前景在等待，民眾的情緒快爆炸了，『北京日報』社長出面“為領導背鍋”，稱“未來五年”一語純屬技術故障，刪去。
蔡奇在“清零”上附和上意，黨報卻露出馬腳，差點翻船。但是，他在北京市第十三次黨代表大會上的發言，對習近平鼓吹的程度，絕不亞於李強，他說：“習近平有非凡的雄才大略，有他的定向引航就有無窮的信心，無往而不勝。“他形容習近平”是主心骨、頂樑柱、定盤星”。話語比過去使用文言文歌頌皇帝的大臣們要直白的多，給人的感覺蔡奇已經是定位在習近平二十大連任總書記之後了。
天津市委書記李鴻忠十九大前就有“忠誠不絕對等於絕對不忠誠”的名句，6月20日，在天津市黨代會上再次當選市委書記的李鴻忠說，“高舉旗幟，緊跟核心，踐行初心，擔當使命，夙夜在公，踔厲奮發”。如果說，李鴻忠上一次以如何鑒別真忠誠假忠誠讓黨內的競爭者生畏，這次乾脆搬出“不成功則成仁”，他說，“以無我的境界和‘成仁之心’，以敢於擔當、敢於鬥爭的‘忠勇’，以赤稚純粹之心詮釋忠誠。”
三位政治局大員似都有入常的可能？從字面看，遣詞造句，對領袖輸誠個個當仁不讓，李鴻忠似略勝一籌，他的“成仁之心”，敢鬥的“忠勇”，暗合習近平的“我將無我”，給人一種只有他，為了保衛領袖敢於捨命的感覺。
二十大需等到秋天召開，習近平為順利連任全力準備，親信們加緊“保駕護航”，同時也在為自己的上位惶惶不可終日。政治局常委位置不多，忠中比忠，比狠鬥勇! 除了以上三位，還有廣東省委書記李希，重慶市委書記陳敏爾等等，也在摩拳擦掌。
還有向政治局全力挺進的，比如廣西自治區黨委書記劉寧，地處邊陲，率先發聲，4月17日就在黨代會喊出：“永遠擁戴領袖，捍衛領袖、追隨領袖”，語言風格更接近文革。
香港英文『南華早報』報道，官員們爭相在黨的二十大召開前向中國國家主席習近平宣誓效忠，至少有九個省的黨政負責人在黨的出版物上寫了長篇文章，讚揚中國國家主席，並承諾對他忠誠。
河南省委書記樓陽生22日表示，地方官員應把習近平的政治理論作為“終身課程”。山東省委書記李干傑5月30日在《學習時報》頭版發表文章，稱讚習近平 "掌舵"，並稱讚習近平的指示是 "指南針"、"金鑰匙 "和 "支點"。本月在江西省的一次會議上，黨委書記易煉紅呼籲將維護習近平核心地位的 "兩個維護"融入血液、鑄入靈魂"。
分析說，20大前夕中共政壇掀效忠習熱潮，凸顯卡位激烈。『南華早報』援引南京大學政治學者顧肅表示，高級官員以如此明顯的方式高調錶達對習的個人崇拜，頗不尋常。在習近平主政之前的歷屆黨代會上，“從來沒有個人如此強烈的表態。”