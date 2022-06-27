語不驚人死不休 習近平親信打響入常爭奪戰

中共二十大前瞻

中國國家主席習近平在出席2022年4月8日星期五在北京人民大會堂舉行的北京冬奧會和殘奧會榜樣表彰大會時揮手致意。習近平是否能在今年秋天實現第三次連任引起廣泛關注。

中共二十大臨近，爭取進入政治局，甚至有望進入常委會的省市第一把手紛紛向習近平表忠。在這場入常爭奪戰中，最有爭議的是上海市委書記李強。

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李強是習近平親信，之江派代表，且已位居上海之首。江澤民以降，除陳良宇落馬，上海市委書記都成了常委。習近平入常前，2007年也到上海短暫掛職。李強最被看好入常，但一個奧米克戎變種病毒，導致中國這座最國際化的城市被封鎖得像一座死城，病毒造成的傷害遠不及封城清零造成的次生災害，習還能照舊把李強擢拔入常嗎？有分析指出，問題並不那麼簡單，因為李強在忠實地執行着習近平“清零不動搖”的命令，習近平如讓李強出局。等於承認清零失敗。李強日前宣布打贏上海抗疫保衛戰，似乎發出了信號，儘管他並沒有在上海實現“清零”。

至少，李強開始了“最後一跳”，向習表忠，他在上海市第十二次黨代會上講的話，堪與天津市委書記李鴻忠，北京市委書記蔡奇一比，他說：“最有力的行動是勇擔總書記賦予的光榮使命，最生動的體現是踐行總書記提出的重要理念。最深刻的啟迪是用好總書記指導的科學方法。最強烈的自覺是遵循總書記給予的諄諄教導。”

就像是在宣誓，第一句，要勇擔使命，似在暗示上位；最後一句，在表達忠誠，總書記儼然成為耳提面命的教父。

蔡奇在歌頌習總書記一事上絕不肯落後，但也差點釀成大禍，北京市委黨報『北京日報』6月27日報道蔡奇黨代會報告，開頭一句“未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控，毫不動搖堅持……動態清零總方針”，受盡清零苦頭的中國人，沒想到還有五年清零的前景在等待，民眾的情緒快爆炸了，『北京日報』社長出面“為領導背鍋”，稱“未來五年”一語純屬技術故障，刪去。

蔡奇在“清零”上附和上意，黨報卻露出馬腳，差點翻船。但是，他在北京市第十三次黨代表大會上的發言，對習近平鼓吹的程度，絕不亞於李強，他說：“習近平有非凡的雄才大略，有他的定向引航就有無窮的信心，無往而不勝。“他形容習近平”是主心骨、頂樑柱、定盤星”。話語比過去使用文言文歌頌皇帝的大臣們要直白的多，給人的感覺蔡奇已經是定位在習近平二十大連任總書記之後了。

天津市委書記李鴻忠十九大前就有“忠誠不絕對等於絕對不忠誠”的名句，6月20日，在天津市黨代會上再次當選市委書記的李鴻忠說，“高舉旗幟，緊跟核心，踐行初心，擔當使命，夙夜在公，踔厲奮發”。如果說，李鴻忠上一次以如何鑒別真忠誠假忠誠讓黨內的競爭者生畏，這次乾脆搬出“不成功則成仁”，他說，“以無我的境界和‘成仁之心’，以敢於擔當、敢於鬥爭的‘忠勇’，以赤稚純粹之心詮釋忠誠。”

三位政治局大員似都有入常的可能？從字面看，遣詞造句，對領袖輸誠個個當仁不讓，李鴻忠似略勝一籌，他的“成仁之心”，敢鬥的“忠勇”，暗合習近平的“我將無我”，給人一種只有他，為了保衛領袖敢於捨命的感覺。

二十大需等到秋天召開，習近平為順利連任全力準備，親信們加緊“保駕護航”，同時也在為自己的上位惶惶不可終日。政治局常委位置不多，忠中比忠，比狠鬥勇! 除了以上三位，還有廣東省委書記李希，重慶市委書記陳敏爾等等，也在摩拳擦掌。

還有向政治局全力挺進的，比如廣西自治區黨委書記劉寧，地處邊陲，率先發聲，4月17日就在黨代會喊出：“永遠擁戴領袖，捍衛領袖、追隨領袖”，語言風格更接近文革。

香港英文『南華早報』報道，官員們爭相在黨的二十大召開前向中國國家主席習近平宣誓效忠，至少有九個省的黨政負責人在黨的出版物上寫了長篇文章，讚揚中國國家主席，並承諾對他忠誠。

河南省委書記樓陽生22日表示，地方官員應把習近平的政治理論作為“終身課程”。山東省委書記李干傑5月30日在《學習時報》頭版發表文章，稱讚習近平 "掌舵"，並稱讚習近平的指示是 "指南針"、"金鑰匙 "和 "支點"。本月在江西省的一次會議上，黨委書記易煉紅呼籲將維護習近平核心地位的 "兩個維護"融入血液、鑄入靈魂"。

分析說，20大前夕中共政壇掀效忠習熱潮，凸顯卡位激烈。『南華早報』援引南京大學政治學者顧肅表示，高級官員以如此明顯的方式高調錶達對習的個人崇拜，頗不尋常。在習近平主政之前的歷屆黨代會上，“從來沒有個人如此強烈的表態。”