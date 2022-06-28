七國集團譴責俄羅斯襲擊烏克蘭購物中心犯下“戰爭罪

烏克蘭危機

俄羅斯導彈周一轟炸了烏克蘭中部一個人員熙攘的購物中心，造成慘重傷亡，引發強烈反響。正在德國舉行七國集團峰會的各國首腦紛紛譴責俄羅斯犯下“戰爭罪”。

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俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一個人潮擁擠的購物中心，引發大火。根據烏克蘭地方當局一名負責人周二披露的消息：襲擊行動至少造成18人死亡，另有數十人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基當晚做出表態，指責此一襲擊事件並非意外，是俄羅斯“精心策畫”，是歐洲歷史上最無恥的恐怖行動之一。該購物中心對俄羅斯軍隊根本沒有威脅，也沒有戰略價值。俄羅斯試圖通過此舉破壞民眾的正常生活。

烏克蘭軍方披露：遭遇轟炸的購物中心是被來自俄羅斯西部庫爾斯克地區上空發射的飛彈擊中，一枚導彈落在購物中心，另外一枚則落到克列緬丘格的體育場。

烏克蘭方面宣布：俄羅斯在轟炸克列緬丘格數小時後， 又在烏克蘭東部頓巴斯的戰略要地呂西昌斯克發起了針對平民的另一次致命打擊。至少造成八人死亡，另有20多人受傷，其中包括兩名兒童。

周一晚間，在德國南部出席七國集團峰會的各國首腦發表聯合聲明，譴責俄羅斯針對無辜平民的暴行，犯下“戰爭罪”，普京應對此“承擔責任”。

法國總統馬克龍形容俄羅斯的轟炸行動“絕對恐怖” ，並發出呼籲，要求俄羅斯人民“看清真相”。

英國首相約翰遜則表示：俄羅斯的行動“指揮加強西方國家支持烏克蘭的決心”。

聯合國安理會應於周二晚間就俄羅斯針對烏克蘭平民的轟炸事件召開緊急會議。