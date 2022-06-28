中國與七國集團
德國《商報》：中國是對手還是挑戰者？美國和德國發生爭吵
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七國集團峰會以六千億美元的投資項目來抗衡中國的一帶一路，使中國再次成為德國媒體聚焦的話題。德國電視一台報道說：中國抵制七國峰會發出的信號。中國官媒《環球時報》認為，美國和西方國家由此開始聚焦七國集團峰會並加強北約。20國峰會被趕到了邊緣。令人遺憾的是，無論是七國峰會還是在馬德里北約峰會前夕，都視中國為對手甚至敵人。該報警告民主國家建立地緣政治陣營，並批評說，北約視其他國家為威脅，但實際上是北約在嚴重威脅世界和平和安全。
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德國《商報》對北約峰會將如何擺放中國表示關注。該報透露說。30個北約國家周三在馬德里確定未來安全政策時，他們將用一個單獨的段落來討論中國。光這一點就是北約歷史上的一個轉折點。但北約的中國戰略究竟應該是什麼樣子，仍然存在爭議。美國尤其敦促北約進一步重視中國政府對權力的爭奪，並就此得到了英國的支持。但是應該把中國視為敵手還是挑戰者？北約就此爭論不休。高級外交官透露說，美國和德國之間發生了激烈的爭吵。
德國《焦點》周刊對德中經貿表示了關注。該刊認為，德國陷入了中國-陷阱。德國經濟界對中國的熱情早已消失。德國正在考慮重新擺放德中經濟關係。歐洲對華新投資暫時全部凍結了。由於人們不斷指責中國的人權問題，一些企業開始離開中國。儘管如此，專家們認為，經濟上完全與中國脫鉤是不可能的。儘管德國對華新政策里明確說明，不會迴避指出維族人受到虐待這一點，但專家們擔心，到時候，務實主義可能還是會佔上風。