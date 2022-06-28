德國《商報》：中國是對手還是挑戰者？美國和德國發生爭吵

中國與七國集團

2022年6月28日，德國總理朔爾茨在位於慕尼黑附近的艾爾莫城堡舉行的媒體發布會上發言。七大經濟強國集團在周二結束了他們的年度聚會。

七國集團峰會以六千億美元的投資項目來抗衡中國的一帶一路，使中國再次成為德國媒體聚焦的話題。德國電視一台報道說：中國抵制七國峰會發出的信號。中國官媒《環球時報》認為，美國和西方國家由此開始聚焦七國集團峰會並加強北約。20國峰會被趕到了邊緣。令人遺憾的是，無論是七國峰會還是在馬德里北約峰會前夕，都視中國為對手甚至敵人。該報警告民主國家建立地緣政治陣營，並批評說，北約視其他國家為威脅，但實際上是北約在嚴重威脅世界和平和安全。

廣告 繼續瀏覽後續

德國《商報》對北約峰會將如何擺放中國表示關注。該報透露說。30個北約國家周三在馬德里確定未來安全政策時，他們將用一個單獨的段落來討論中國。光這一點就是北約歷史上的一個轉折點。但北約的中國戰略究竟應該是什麼樣子，仍然存在爭議。美國尤其敦促北約進一步重視中國政府對權力的爭奪，並就此得到了英國的支持。但是應該把中國視為敵手還是挑戰者？北約就此爭論不休。高級外交官透露說，美國和德國之間發生了激烈的爭吵。

德國《焦點》周刊對德中經貿表示了關注。該刊認為，德國陷入了中國-陷阱。德國經濟界對中國的熱情早已消失。德國正在考慮重新擺放德中經濟關係。歐洲對華新投資暫時全部凍結了。由於人們不斷指責中國的人權問題，一些企業開始離開中國。儘管如此，專家們認為，經濟上完全與中國脫鉤是不可能的。儘管德國對華新政策里明確說明，不會迴避指出維族人受到虐待這一點，但專家們擔心，到時候，務實主義可能還是會佔上風。