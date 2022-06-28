斯托爾滕貝格：土耳其同意支持瑞典和芬蘭加入北約

瑞典/芬蘭/土耳其/北約

北約秘書長斯托爾滕貝格周二表示，土耳其同意支持瑞典和芬蘭加入北約。土耳其、瑞典及芬蘭三國領導人與北約秘書長斯托爾滕貝格談判後，土耳其作出這一決定。

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法新社消息，斯托爾滕貝格周二表示，“我很高興地宣布，我們達成了一項協議，為芬蘭和瑞典加入北約鋪平了道路”。他補充說，北約國家將在周三正式邀請這兩個北歐國家加入北約。

有關協議首先由芬蘭總統確認，土耳其、瑞典和芬蘭三國政府首腦與北約秘書長斯托爾滕貝格經過幾個小時的會談後，土耳其撤回了否決瑞典和芬蘭兩國加入北約的決議，同意上述兩國加入北約。

會談結束時，三位領導人在北約秘書長的參與下籤署了該協議。

受到俄烏衝突影響，芬蘭及瑞典申請加入北約，期待迅速及順利完成程序，但遭到土耳其反對。土耳其指北歐兩國支持庫爾德工人黨等"恐怖組織"，不可能期待土耳其在兩國加入北約問題上改變立場。

北約峰會在西班牙馬德里召開，外界預料審議芬蘭及瑞典加入北約是峰會主要議題，兩國都希望在峰會前獲接納為申請國。

一位白宮高級官員表示，土耳其同意瑞典及芬蘭加入北約，為西方團結提供了強大動力。

英國首相約翰遜表示，瑞典和芬蘭的加入將北約聯盟更加強大安全。

另據美國白宮國家安全顧問沙利文周二表示，美國總統拜登周三將在馬德里舉行的北約組織峰會上，與日本、韓國領導人舉行罕見的三方會談。

沙利文在美國總統專機空軍一號飛往西班牙首都馬德里途中說："拜登總統明天將有機會主持一場與韓國總統和日本首相的三方會談。這會是一段時間以來我們的首場領袖層級三方會談。"

沙利文還說，會談討論重點將聚焦朝鮮核威脅，以及與中國的緊張關係。