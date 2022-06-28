美國宣布採取一系列制裁俄羅斯新措施 包括禁止進口俄羅斯黃金

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美國正式宣布採取一系列針對俄羅斯的新制裁措施，包括禁止進口俄羅斯黃金。澤連斯基稱俄羅斯是“恐怖主義資助國”。

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美國財政部周二宣布，美國正式實施剛剛在G7峰會上決定的對俄羅斯制裁措施，包括禁止從俄羅斯進口黃金以及對其國防工業實施新的制裁。

法新社消息，美國財政部周二在一份聲明中表示：最新的制裁行動將打擊俄羅斯開發和部署用於普京對烏克蘭的殘酷戰爭的武器和技術的能力核心”。

財政部的聲明稱，制裁的目標是俄羅斯國有軍工企業集團"俄羅斯技術集團"(Rostec）及其他對俄羅斯國防部門至關重要的行業，制裁併涉及在烏克蘭侵犯人權的軍事單位和軍事官員。被美國稱為俄羅斯國防和科技工業"基石"的軍工企業集團----俄羅斯技術集團Rostec，包括由700家企業組成的14家控股公司，由11家國防工業領域的控股公司及3家民用領域的控股公司組成。

財政部在聲明中並表示，新列入制裁名單的包括俄羅斯70個實體及29名個人，他們在美國或通過美國人擁有或控制的所有財產，以及財產權益，都將被凍結；財政部轄下外國資產控制辦公室將禁止俄羅斯黃金進口到美國。

美國財政部表示，在被制裁的70個實體中，很多都對俄羅斯的國防工業至關重要。

美國財長耶倫在聲明中表示，有關制裁措施，將削弱俄羅斯總統普京的實力，進一步限制他在烏克蘭可施展的軍事能力。耶倫稱，俄軍目前在烏克蘭士氣低落，並受到供應鏈斷裂及後勤補給短缺的困擾。

報道稱，美國認為實施黃金進口禁令將打擊俄羅斯政府的外彙收益。俄羅斯每年生產全球10%黃金，是俄羅斯最大的非能源出口商品。黃金對俄羅斯央行來說也是一項至關重要的資產。

另外，烏克蘭總統澤連斯基周二表示，俄羅斯必須被貼上“恐怖主義資助國”的標籤。此前，烏克蘭克列緬丘格市內一個人員密集的購物中心遭到了導彈襲擊，造成至少18人死亡。

澤連斯基在社交網頁Telegram上表示，“只有完全瘋狂的恐怖分子才會使用導彈攻擊平民目標，他們應該在地球上沒有立足之地。”澤連斯基還指責俄羅斯對民用基礎設施開展“有計畫的打擊”。

澤連斯基表示，“必須認定俄羅斯是一個支持恐怖主義的國家。世界能夠如此，因此，必須制止俄羅斯的恐怖主義。”