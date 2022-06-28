G7對華語氣強硬 北約指中國構成安全挑戰

中國與北約

2022年6月28日，法國總統馬克龍（右）與丹麥首相梅特-弗雷德里克森和美國總統拜登在西班牙馬德里皇宮舉行的盛大晚宴前合影。北大西洋公約組織國家元首於星期二至星期四在馬德里舉行北約峰會。

剛剛結束的七國集團在峰會聲明中譴責中國“非透明且扭曲市場”的商業行為，而周二在馬德里開幕的北約峰會則指中國構成“安全挑戰”，對中國不譴責俄羅斯侵烏表示“失望”。

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持續三天的G7峰會在德國慕尼黑結束，緊接着在西班牙馬德里召開北約峰會。七國集團領袖就如何應對中國達成一致。此前，美國雖早已警告西方應對北京保持警惕，但中國是德國第一大合作夥伴國，後者因擔心招致報復而猶豫不決。俄羅斯侵烏，北京拒絕與莫斯科拉開距離，終於使得七國集團對華立場達成一致。

七國領袖在聯合聲明中除揭露北京當局“不透明干預”及“扭曲市場”，並對中國人權，以及對新疆和西藏表示憂慮和關切。七國領袖同時要求中國應積極行動，促成俄羅斯從烏克蘭撤軍。

德國總理朔爾茨會後對媒體表示，我們不希望看到北京幫助俄羅斯規避我們的制裁。

北約秘書長斯托爾滕貝格周二則在馬德里聲明說，北約沒有把中國當作對手，七國領袖與北約秘書長都強調希望與中國在氣候等問題上合作。但對北京與莫斯科越來越密切的關係非常擔憂。

他說：“我們對中國不譴責俄羅斯侵烏很失望，而且，中國散播了許多涉及北約和西方國家的錯誤信息。”

北約峰會將公布新“戰略概念”，中國被列為“挑戰”。據報道，北約將批准12年來首次更新的使命宣言，這一使命宣言被稱為戰略概念，將為北約聯盟的國防規畫、支出和資源分配製定框架。

據報道，成員國對這一“戰略概念”經過了激烈的討論，法國和德國堅持將中國描述為對跨大西洋安全秩序構成“挑戰”，而不是像俄羅斯那樣，已明顯成為“威脅”。

與會的法國總統馬克龍稍早在慕尼黑對媒體表示，馬德里北約峰會應向成員國、以及渴望加入北約並獲得我們支持申請的國家，釋出團結與力量的訊息。

馬克龍同時表示，"俄羅斯不能也決不能獲勝，因此，只要有必要，我們對烏克蘭的支持和對俄羅斯的制裁將繼續下去，並在未來幾周和幾個月內提升必需的強度。

出席北約峰會的澳大利亞總理則警告，中國政府要從俄羅斯在烏克蘭的“戰略失敗”中汲取教訓。

北約峰會將持續到周四。