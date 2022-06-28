G7對華語氣強硬 北約指中國構成安全挑戰
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剛剛結束的七國集團在峰會聲明中譴責中國“非透明且扭曲市場”的商業行為，而周二在馬德里開幕的北約峰會則指中國構成“安全挑戰”，對中國不譴責俄羅斯侵烏表示“失望”。
持續三天的G7峰會在德國慕尼黑結束，緊接着在西班牙馬德里召開北約峰會。七國集團領袖就如何應對中國達成一致。此前，美國雖早已警告西方應對北京保持警惕，但中國是德國第一大合作夥伴國，後者因擔心招致報復而猶豫不決。俄羅斯侵烏，北京拒絕與莫斯科拉開距離，終於使得七國集團對華立場達成一致。
七國領袖在聯合聲明中除揭露北京當局“不透明干預”及“扭曲市場”，並對中國人權，以及對新疆和西藏表示憂慮和關切。七國領袖同時要求中國應積極行動，促成俄羅斯從烏克蘭撤軍。
德國總理朔爾茨會後對媒體表示，我們不希望看到北京幫助俄羅斯規避我們的制裁。
北約秘書長斯托爾滕貝格周二則在馬德里聲明說，北約沒有把中國當作對手，七國領袖與北約秘書長都強調希望與中國在氣候等問題上合作。但對北京與莫斯科越來越密切的關係非常擔憂。
他說：“我們對中國不譴責俄羅斯侵烏很失望，而且，中國散播了許多涉及北約和西方國家的錯誤信息。”
北約峰會將公布新“戰略概念”，中國被列為“挑戰”。據報道，北約將批准12年來首次更新的使命宣言，這一使命宣言被稱為戰略概念，將為北約聯盟的國防規畫、支出和資源分配製定框架。
據報道，成員國對這一“戰略概念”經過了激烈的討論，法國和德國堅持將中國描述為對跨大西洋安全秩序構成“挑戰”，而不是像俄羅斯那樣，已明顯成為“威脅”。
與會的法國總統馬克龍稍早在慕尼黑對媒體表示，馬德里北約峰會應向成員國、以及渴望加入北約並獲得我們支持申請的國家，釋出團結與力量的訊息。
馬克龍同時表示，"俄羅斯不能也決不能獲勝，因此，只要有必要，我們對烏克蘭的支持和對俄羅斯的制裁將繼續下去，並在未來幾周和幾個月內提升必需的強度。
出席北約峰會的澳大利亞總理則警告，中國政府要從俄羅斯在烏克蘭的“戰略失敗”中汲取教訓。
北約峰會將持續到周四。