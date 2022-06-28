G7峰會聲明再度關切台海和平 鼓勵和平解決爭端

G7/中國/台灣/人權

七國集團峰會周二結束，會後發表聲明指出，將採取新措施應對俄羅斯出兵烏克蘭，包括制定俄羅斯石油價格上限的計畫，並同意對俄羅斯黃金實施進口禁令；聲明並敦促中國利用影響力，呼籲俄方立即無條件撤軍。今年G7在聲明中再次關切台海和平，鼓勵和平解決兩岸議題。

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中央社報道，G7峰會聲明在"外交與安全政策"部分中首先強調，維持印太地區自由開放的重要性，對東海和南海情勢表達"嚴正關切"，反對單方面用武力改變現況或用脅迫增加緊張。

七國集團並強調"聯合國海洋法公約"（UNCLOS）的普世性和統一性，重申這個治理海上所有活動法律框架的重要性，認為中國海軍在南海的擴張沒有法律基礎，並敦促中國遵守2016年7月12日南海仲裁庭的裁決，尊重航行的自由和權利。

繼去年首度提到台灣後，G7領導人今年再度在聲明中強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

聲明並呼籲中國維護國際法義務，提醒中國遵守聯合國憲章用和平方式解決爭端的原則，戒絕威脅、脅迫、恐嚇或武力。

針對俄羅斯對烏克蘭發動"沒有正當理由、無端和非法"的戰爭，G7呼籲中國施壓俄羅斯立即遵守國際法院3月16日要求停止軍事行動的裁決，並遵守聯合國大會要求從烏克蘭撤軍的決議。

聲明並提到香港，呼籲中國信守"中英聯合聲明"及"香港特別行政區基本法"對權利、自由和高度自治的承諾。

七國集團並對中國人權狀況表達"嚴重關切"，呼籲中國在西藏和新疆尊重普世人權和基本自由，並對新疆的強迫勞動問題表示擔憂，呼籲中國履行在《中英聯合聲明》和《基本法》中作出的承諾，確保香港人享有權利、自由和高度自治。