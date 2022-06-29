中國國際形象惡化 最新國際民調：近70%民眾負面看待中國

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中國的國際形象日益惡化。最新國際民調顯示，發達國家的民眾對中國持有越來越負面的看法，其中美國、德國和韓國人對中國批評最多。美國皮尤研究中心周三公布一項19個發達國家民眾對中國最新看法民調。結果顯示，平均68%民眾對中國持負面看法，79%民眾認為中國人權問題嚴重，對中國軍事力量感到擔憂的也佔72%。

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法新社消息 皮尤研究中心在19個發達國家進行的這項調查顯示，近年來中國的形象日益惡化，對中國的負面印象集中反映在人們對中國日益增強的軍事和經濟實力、中國人權狀況的擔憂，新冠病毒起源也是影響中國形象的原因。

這項民調顯示，平均68%的受訪者對中國持負面看法，在許多國家維持或接近歷史新高。如美國人（82%）、韓國人（80%）、德國人（74%）和加拿大人（74%）對中國負面看法人數的比例創下紀錄。

而日、澳、瑞典、美、韓國的比率均超過80%，分別為87%、86%、83%、82%與80%。 根據這項研究，在日本（87%）、澳大利亞（86%）和瑞典（83%），中國人的不受歡迎程度也接近創紀錄水平。

多數法國人也不看好中國，其中68%的法國人持負面看法，不過低於2008年72%的記錄。

新加坡、馬來西亞與以色列受訪者則較正面看待，持負面看法的比重都未過半。其中比利時是受訪國家中，唯一持負面看法較去年下降的國家，從去年的67%降至今年的61%。

關於中國，79%的受訪者認為中國人權問題嚴重，其中47%民眾認為非常嚴重；對中國軍事力量感到擔心的則有72%，中國的鄰國日本以及澳洲感到非常擔憂者的比例更是超過50%。

另外，對中國經濟競爭以及中國國內政治收緊感到憂慮的也分別有66%與59%。

對中國國家主席習近平的看法，除了新加坡與馬來西亞外，其他國家受訪民眾多半都對習近平處理全球議題的方式不具信心。其中瑞典、法國、澳洲與日本都有過半數民眾毫無信心。