中國縮短旅客隔離期一半至十天 論者稱有利人員往來和中港通關

中國/防疫

堅持以「動態清零」對抗武漢肺炎疫情的中國，把入境人員及密切接觸者的隔離期減為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」，較之前合共需21天的隔離期減半至現時的十天。香港商界和立法會議員認為，新安排有利兩地人員往來和營商，亦顯示中國會逐步放寬入境限制，對香港通關有正面影響。

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與此同時，有香港傳媒引述消息指，港府正考慮進一步縮短入境檢疫措施，包括「5+2」方案，即抵港人士在指定檢疫酒店隔離5日，接着家居檢疫2日。港府專家顧問許樹昌被問及是否支持有關建議時，沒有否認，只強調，需檢視科學數據以決定香港應否縮短抵港酒店檢疫期。旅遊界立法會議員姚柏良今早則在電台叩應節目說，香港有條件降低檢疫日數，並建議當局不如試行「3+3+4」方案，即入境人士若已完成接種三劑疫苗，可以在酒店檢疫3天及家居隔離4天。

中國國務院聯防聯控機制昨(28日)公布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，把入境人員及密切接觸者的隔離時間由本來的「14天集中隔離+7天居家監測」(「14+7」方案)調整為「7天集中隔離+3天居家監測」(「7+3」方案)，而密切接觸者的密切接觸者，則由7天集中隔離改為7天居家監測。至於隔離期間的核酸檢測安排亦會減少，新安排調整為「集中隔離第1、2、3、5、7天和居家監測第3天核酸檢測，採集口咽拭子」，解除集中隔離前毋須雙采雙檢等。

在作出公布前夕，香港入境深圳的隔離酒店預訂系統「深圳驛站」已增加名額，將每日800個預約名額增至1300個。另有網友表示，珠海健康驛站則由昨天下午時時改為「7+3」，隔離酒店亦把收取房費的天數由14天減半至7天。

對中國放寬隔離期的安排，香港中華廠商聯合會會長史立德表示歡迎，認為減省費用和日數後，對市民返回中國內地探親或營商有幫助，是「期盼已久」的措施。另外，立法會議員田北辰認為，新安排反映中國有轉變意願，對香港爭取通關有正面影響。他更建議港府同時放寬抵港檢疫安排，分階段推行家居檢疫並實施「死循環管理」，先把外地返港者要7天酒店檢疫的安排改為「3天酒店檢疫+4天家居死循環式管理」，長遠可實行7天家居死循環。