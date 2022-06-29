北約新戰略概念首提中國挑戰 秘書長稱將加強與印太夥伴的合作

北約/中國/戰略

北約周三通過最新第8版戰略概念，有史以來首提中國，直指中國的野心和脅迫政策損害北約聯盟安全，與俄羅斯企圖顛覆國際秩序，北約也將強化合作以應對中國挑戰。

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北約峰會通過新版戰略概念首次提到中國，指中國的野心及脅迫政策對北約的利益、安全和價值觀構成挑戰。北約並指北京試圖破壞以規則為基礎的國際秩序，包括在太空、網絡和海洋領域。

北約秘書長斯托爾滕貝格周三表示，中國大力建設包括核武器在內的軍事力量、欺凌鄰國和威脅台灣，又透過先進技術監控自己的公民，並散布俄羅斯的謊言和虛假信息。他強調，北約沒有將中國視作敵人，但必須看到其中的嚴峻挑戰，這些挑戰需要全球解決方案，北約將加強與印太夥伴的合作。

中央社報道，自2010年裡斯本峰會後，北約時隔12年再度更新戰略概念。這一戰略概念也描述了北約各國當前面對的戰略環境，為北約價值再次定調，同時重申北約共同防禦的主要目標。

北約秘書長斯托爾滕貝格在公布戰略概念之前表示，這份11頁報告書將俄羅斯定義為對盟國安全"最重大且直接的威脅"。

北約的新版"戰略環境"指出，"中國（PRC）表明的野心與脅迫政策挑戰了我們的利益、安全與價值。中國採取廣泛政治、經濟與軍事工具，以增加其全球足跡並發揮力量，同時保持其戰略、企圖及軍事擴張的不透明"。

北約稱，"中國惡意的混合與網絡行動，以及攻擊性的言論與假消息都鎖定盟友並損害聯盟安全。中國企圖控制關鍵技術與工業產業、重要基礎建設、戰略物資與供應鏈；透過經濟籌碼製造戰略性依賴來增加其影響力"。

此外，戰略概念表示中國極力"顛覆基於法規的國際秩序"，並認為中國與俄羅斯深化的戰略夥伴關係以及兩國削弱國際秩序的日增企圖，"與我們價值與利益相違"。

戰略概念強調，北約將加強合作，以"應對中國對歐洲-大西洋安全造成的體制性挑戰"，加強"共同意識、韌性與準備，應對中國脅迫手段與分裂聯盟的企圖"。內容也重申盟友將捍衛國際秩序，"包括航行自由"。

中央社稱，透過北約邀請韓國、日本赴會，北約已將守備範圍擴大至印太地區。戰略概念中也提及印太對北約的重要性，並表示將強化與印太地區新興及現行盟友的合作，以應對跨區域挑戰。