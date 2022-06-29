拜登感謝土耳其為北約擴大掃除障礙 北約正式邀請芬蘭瑞典加入

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北約峰會期間，美國總統拜登周三與土耳其總統埃爾多安舉行會晤，拜登感謝土耳其放棄瑞典芬蘭加入北約的否決權，為北約擴大掃清障礙，雙方並就敏感的戰機軍售問題進行磋商。

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法新社報導，拜登周三與埃爾多安舉行單獨會見，拜登感謝埃爾多安為北約擴大掃清障礙，而美國也"確認"在棘手的戰機軍售案上支持土耳其。

拜登向埃爾多安表示，“我要感謝你為解決與瑞典和芬蘭加入北約問題所做的一切，拜登並感謝土耳其為從烏克蘭糧食出口所做的努力。

法新社報導，對土耳其希望購買新型F-16戰機，並改善老舊空軍機隊戰力，美國高級官員對此表達強力支持。美國主管國際安全事務的助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）表示："美國國防部完全支持土耳其的現代化計畫。"

他指出，土耳其建立F-16戰機編隊，有助於北約及美國安全，加強土耳其國防能力，有助於的北約國防能力的加強。

此前，土耳其總統埃爾多安在抵達馬德里前表示，F-16戰機軍售是土耳其與美國領導人之間最重要的議題。

而在土耳其改變反對立場後，北約成員國在周三的峰會上，正式邀請芬蘭和瑞典加入北約。

北約的公報稱，"芬蘭與瑞典加入後，將使兩國更安全、使北約更壯大，並讓歐洲-大西洋地區更具安全保障。"公報並提到，北約也已同意新的戰略概念。

北約強調，這兩個北歐國家的安全對北約具有直接的重要性，在加入程序進行期間也是如此。北約指，邀請兩國加入，證明北約在履行承諾、在新增成員國方面實行"開放政策"。

北約公報並將俄羅斯成為"北約安全最重要且直接的威脅"，承諾將進一步協助烏克蘭政府，並通過一項旨在讓烏克蘭國防部門現代化的援助方案，同時決定大幅強化自身的防禦力。

北約在公報中形容中國對北約利益、安全、價值構成挑戰，並稱中國試圖破壞以規則為基礎的國際秩序。