數個香港「首次」迎習總 一字曰「緊」、「懵」

香港/政治

中國國家主席習近平傳親身來港出席香港回歸25周年活動及新一屆政府就職典禮，當局為此創下不少「首次」：先經批準的傳媒機構派出採訪的記者，因「保安理由」被要求換人，開「揀記者」先例，導致大部分本地傳媒無法現場採訪兩項「重頭戲」；首次引用條例把整個香港劃為小型無人機的限制飛行區，相關歷史性安排，與盛傳習近平會在兩天訪港期間夜宿的深圳一樣，該市公安局由昨天至7月3日期間，禁止在行政區內使用小型航空器。

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至於中國常用的公安約談、吃茶亦在重大事件期間成為慣例，「示威常客」的社會民主聯機(簡稱社民連)，其主席陳寶瑩昨(28日)在臉書透露，由於「部分義工及友人」被「國安警察約談」，評估形勢後，7月1日當天不會有示威活動；此外，香港民意研究所主席鍾庭耀向《明報》表示，經政府部門「善意提點」，指本於昨日公布的回歸25周年民意調查結果「可能構成保安風險」並建議取消後，把公布調查結果的記者會推遲到下周二。

警方昨日簡介「7.1」的保安安排十分嚴格，包括明日凌晨起封閉香港鐵路的會展站和多條巴士路線要改道，警務處負責行動的助理處長呂錦豪表明，是以預計國家主席習近平會來港出席相關活動而訂定，如有任何變動會作出相應調節，盡量減少對市民影響。對於外傳習近平會乘坐高速鐵路來港，並乘坐飛機離港以視察新的第三條跑道，留港期間則會參觀科學園等問題，他都以習行程保密為由，拒絕透露。

嚴陣以待的警方，更約談一些社運人士和組織，了解他們會否在「7.1」期間舉行公眾活動，有人更被提醒期間不要穿着「特別的衫」。但呂錦豪未有正面響應約談社民連人士的內容，亦拒談有否約談其他民間組織，只是重申警方尊重市民遊行集會和言論自由，已在保安區外設置指定公眾活動區和遞信區讓市民表達意見。

記者首因保安理由被DQ 記協：極度遺憾、無邏輯

空前嚴謹的保安安排亦令記者首次面對先挑機構後揀人的先河。昨天下午開始，有傳媒機構接獲當局通知，其登記採訪新一屆政府就職禮的記者需要替換。香港記者協會晚上在臉書發帖，指至少十名來自七間本地及海外大型通訊社和傳媒被當局以「保安理由」拒絕讓他們採訪七一升旗禮和第六屆政府宣誓儀式。據悉，屬政府部門的新聞處和香港電台亦有工作人員不獲批進場工作。受影響的傳媒包括《香港01》、《南華早報》、《明報》、now新聞台及法新社等。

與過往的採訪活動不同，港府新聞處早前已以防疫為由，只接受「獲邀」傳媒申請派員採訪「7.1」官方活動，有至少十間傳媒機構不獲邀請。其後，當局把每間「獲邀」傳媒申請的採訪名額由十人減至「7.1」升旗禮和政治問責官員就職宣誓儀式的各一人，該兩名記者須由大前日(26日)開始每日進行核酸檢測，並在今天入住隔離酒店，意味除非有關新聞機構早已安排後備人選進行核酸檢測，否則，難以有替換人選。記協表示，大部分傳媒因無法達到檢疫要求，未能派員採訪。記協對當局在如此重大事件上作出無可改變的採訪安排，表示極度遺憾。

記協主席陳朗昇今早在電台節目表示，曾了解被拒者的經歷和背景，找不到他們的共同點，「諗唔到(當局)的邏輯，希望他們不是為拒絕而拒絕」。他指當局拒批採訪的理由空泛，嚴重損害香港新聞自由，而如此一件與香港相關的重大事件，本地大部分傳媒可能因此無法採訪而須透過外國通訊社報道，實在諷刺。記協促請當局儘快安排補救措施，保障採訪權利。

事件令質疑港府擁有一份記者黑名單，但基本法委員會前副主任梁愛詩響應時稱，不相信有傳媒黑名單，亦不清楚習近平主席的訪港行程。而政府新聞處則表示，不會評論個別機構和人士的認證狀況，強調製定採訪安排時已盡量平衡傳媒工作的需要和保安要求。