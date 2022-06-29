清零不得人心 蔡奇馬失前蹄？

中共二十大前瞻

圖為2017年10月18日，在大會堂出席了中國黨的十九大開幕式的北京市委書記蔡奇。中共二十大將在秋天召開，蔡奇6月27日在黨代會上有關長期清零的講話引爆網絡。

北京市委書記蔡奇的“未來五年”常態化防疫引爆民間輿論，繼續發酵。

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蔡奇是習近平愛將，被指或有可能進入下屆中共常委會，但這個“未來五年”惹火了民眾，“未來五年”居然成了“敏感詞”。

習近平要堅持清零不動搖，蔡奇應理解很深，在這朝向二十大走去的關鍵時刻，他在黨代會的講話，比其他幾位也被指入常的競爭者，比如李鴻忠，李強，除了格調阿諛類似，在清零這事上，蔡奇卻是充分揣摩上意，下了大功夫的。

北京日報客戶端在“蔡奇作黨代會報告：北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控“的報道說，”未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控。毫不動搖堅持‘外防輸入、內防反彈’總策略和‘動態清零’總方針……“

有分析指，蔡奇講這些，是要給黨的核心聽的，讓上面知道，他對習近平的動態清零，絲毫不猶疑，完全擁護支持。

這篇報道蔡奇專講如何繼續清零，但一句“未來五年”徹底粉碎了民眾的期望，網絡炸開了鍋，有人說，“北京過去兩年半已經這樣了，還要繼續五年，想起來身心俱疲”。還有網民說：“還要五年啊，誰知道我什麼時候會瘋掉。”

網民反應強烈，釋放出的信號很明確，備受清零之苦的民眾，對防疫還要長期持續，已經到了忍無可忍的地步。不要說五年，即便是數月，也不堪忍受。

“未來五年”就這樣成為網絡熱搜詞，27日北京衛視播出不久，微信，新浪微博等中國社交網絡，冷嘲熱諷不斷，“未來五年”成為被屏蔽的敏感詞，很快，北京日報客戶端有了一個新版本。“未來五年“四個字，被消失了。

就這麼消失了，引發許多疑問，於是，北京日報社長親自出面，說”未來五年“四個字確實是報告里沒有的，是我們的記者誤加的”。有人質疑，北京日報是誤加的，那北京電視台，北京人民廣播電台怎麼都操作失誤了？

前環球時報總編胡錫進也針對“未來五年”說事，“這樣的修改是應該的，順應民意，沒有人希望北京未來五年會過得像今年上半年這樣。”

美國之音引述時評人維辛分析： “在動態清零防控永久化的意義上來講，北京日報的記者的報道其實並沒有錯，他們的領會並沒有錯。這實際上是北京市第十三次代表大會的基本精神，也是整個中國6月底為二十大做準備的精神。”

“未來五年”四個字，就像一枚炸彈，讓堅持清零不動搖的當局害怕了？有網友評論： “未來五年”刷屏，不禁讓人想起“馬某被抓”，都引發巨大波動，就算“未來五年”和“馬某被抓”一樣，最後證明是官方媒體的操作失誤，可是，這麼容易就造成嚴重的虛驚一場，這種集體心理動力，還是說明了一些問題。月光光，心慌慌！“

“未來五年“四個字消失了，老百姓心安了？蔡奇心安了？有人分析，也未必，蔡奇那段話專講常態化防疫，取了未來五年幾個字，常態化防疫照舊，不知道能持續到什麼時候，持續到二十大開完了之後？明年三月人大開過之後？至於曾因下令清理低端人口聞名的蔡奇本人，究竟能否在秋天入常，到秋天會知道。