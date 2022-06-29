習近平抵達前 香港警方查獲仿製槍械與反政府旗幟

香港/警察/習近平

習近平偕夫人彭麗媛6月30日將在嚴密保安下乘專列訪香港，參加7.1回歸活動。有消息說，他的兩個假想敵，是恐怖襲擊和奧秘克隆。香港警方本月初開設“反恐舉報熱線”，並在周一宣布查獲仿製槍械和反政府旗幟；當局將歡迎習近平的群眾演員預先進行隔離。

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據香港政府電視台網站6月27日消息，香港警方宣布破獲了3宗仿製槍械案件，拘捕3人，年齡17至44歲，涉嫌管有仿製槍械及攻擊性武器，在行動中檢獲38支仿製槍械、8把刀、1支伸縮棍、一批防毒面具及一批反政府的旗幟及報章。 3名被捕者被扣查。

警方說，暫無證據顯示3宗案件有關連，並相信與中環槍擊案無關。香港警方未透露這3宗案件是否經反恐舉報熱線接獲市民舉報，但表示感謝市民提供與罪案有關的資料，呼籲公眾舉報可疑情況。

警方說，案中被捕的17歲中學生，在網上群組售賣防毒面具及防毒面具濾罐等，在他的家中搜出氣槍、“光復香港” “時代革命”的旗幟，及反政府口號報章等。香港警方稱，會追查這些物品的來源，調查有無人操控年輕人從事不法活動。

另兩名被捕人士，是在天水圍及深水埗被捕，分別為23歲報稱無業的男子及44歲送貨工人，警方分別在他們的住所檢獲9支及27支氣槍。

有消息說，習近平的兩個假想敵，一是恐怖襲擊，二是奧秘克隆。於是香港警方本月初開設“反恐舉報熱線”，用賞金鼓勵市民提供線索。另外，被揀選出參加歡迎習近平活動的群眾演員，則需預先進行隔離，包括將為習近平唱歌的一些12歲孩童。