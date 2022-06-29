習近平武漢表態 寧可影響經濟也要繼續清零

中國-新冠病毒

中共總書記習近平6月28日考察武漢時頗有針對性地表示：中國如果搞“集體免疫”、“躺平”，後果不堪設想。他強調，“寧可暫時影響一點經濟發展”，也要繼續清零!

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習近平選擇武漢重申清零政策，似乎頗有用心。武漢是新冠疫情爆發地，由於當局早期隱瞞疫情倍受外界指責，後來急劇擴散後被迫封城。習近平曾於2020年3月10日在疫情平緩後訪問武漢，顯示“親自指揮”抗疫，也自此把清零封城視為制度優勢，更視之為是他親自領導的成就。但是，傳染性極高然而病毒性較弱的奧米克戎變種進入中國後，習近平照舊要求實施動態清零政策卻效果不璋，上海封城就是最典型的一例。強制性清零，除了造成嚴重的人道災難，給中國經濟也造成嚴重傷害。

四月間中國經濟數據顯示形勢嚴峻，於是就有了中國總理李克強“走出習近平的陰影”一說，指的是他主持的國務院推出一系列“救經濟”措施，還推出反對防疫“一刀切”的“九不準”，習近平6月28日在武漢的表述應該跟這一背景很有關係。

習近平在武漢表示，實施動態清零政策，是從黨的性質宗旨出發，從中國國情出發確定的，因此，“寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害…….”顯然，習近平認為堅持動態清零比抓經濟發展重要，他將此提升到黨的性質的高度，同時稱此關乎“人民至上、生命至上“，這可能是在給中共內部的”救經濟“一派打招呼，要他們知道孰輕孰重。但是，從中國民眾的反應和遭受的現實處境來看，動態清零造成的次生災害遠比病毒本身的影響嚴重。

習近平在武漢還說，中國“如果搞‘集體免疫’、‘’躺平’之類的防控政策，後果不堪設想“，顯然是針對西方國家而來。西方國家，甚至包括世界上多數國家，目前都已採取開放式防疫，人民可以自由流動，經濟也活了，中國曾有專家也建議，也可借鑒”與疫情並存“的方式抗疫，習近平在武漢的表態，再次清楚地表明了他要堅持清零到底。

旅法學者張倫指出，從二十大權力繼承的角度去理解，在目前這一博弈的關鍵時刻，習近平不會調整堅持動態清零不動搖的政策，動態清零政策已經成了他的招牌。