中國-新冠病毒

習近平武漢表態 寧可影響經濟也要繼續清零

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2022年3月11日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂舉行的全國人民代表大會閉幕式上鼓掌。習近平6月28日考察武漢時再次強調堅決清零不動搖。
2022年3月11日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂舉行的全國人民代表大會閉幕式上鼓掌。習近平6月28日考察武漢時再次強調堅決清零不動搖。 REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS
作者： 安德烈
5 分鐘

中共總書記習近平6月28日考察武漢時頗有針對性地表示：中國如果搞“集體免疫”、“躺平”，後果不堪設想。他強調，“寧可暫時影響一點經濟發展”，也要繼續清零! 

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習近平選擇武漢重申清零政策，似乎頗有用心。武漢是新冠疫情爆發地，由於當局早期隱瞞疫情倍受外界指責，後來急劇擴散後被迫封城。習近平曾於2020年3月10日在疫情平緩後訪問武漢，顯示“親自指揮”抗疫，也自此把清零封城視為制度優勢，更視之為是他親自領導的成就。但是，傳染性極高然而病毒性較弱的奧米克戎變種進入中國後，習近平照舊要求實施動態清零政策卻效果不璋，上海封城就是最典型的一例。強制性清零，除了造成嚴重的人道災難，給中國經濟也造成嚴重傷害。

四月間中國經濟數據顯示形勢嚴峻，於是就有了中國總理李克強“走出習近平的陰影”一說，指的是他主持的國務院推出一系列“救經濟”措施，還推出反對防疫“一刀切”的“九不準”，習近平6月28日在武漢的表述應該跟這一背景很有關係。

習近平在武漢表示，實施動態清零政策，是從黨的性質宗旨出發，從中國國情出發確定的，因此，“寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害…….”顯然，習近平認為堅持動態清零比抓經濟發展重要，他將此提升到黨的性質的高度，同時稱此關乎“人民至上、生命至上“，這可能是在給中共內部的”救經濟“一派打招呼，要他們知道孰輕孰重。但是，從中國民眾的反應和遭受的現實處境來看，動態清零造成的次生災害遠比病毒本身的影響嚴重。

習近平在武漢還說，中國“如果搞‘集體免疫’、‘’躺平’之類的防控政策，後果不堪設想“，顯然是針對西方國家而來。西方國家，甚至包括世界上多數國家，目前都已採取開放式防疫，人民可以自由流動，經濟也活了，中國曾有專家也建議，也可借鑒”與疫情並存“的方式抗疫，習近平在武漢的表態，再次清楚地表明了他要堅持清零到底。

旅法學者張倫指出，從二十大權力繼承的角度去理解，在目前這一博弈的關鍵時刻，習近平不會調整堅持動態清零不動搖的政策，動態清零政策已經成了他的招牌。

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