習近平訪香港：專列+防彈車+10-20米一崗哨

習近平/香港

習近平明天6月30日將乘專列到訪香港，參加這個前英國殖民地回歸25周年紀念儀式和新一屆特首及政府的就職典禮。香港警方戒備森嚴，一些街區每10-20米設置崗哨，天空嚴禁無人機。凡被選中歡迎習近平的群眾演員則需預先進行隔離。

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據南華早報消息，習近平預計周四6月30日下午抵達香港西九龍高鐵總站，並在其車隊離開車站之前，被護送到室內的“防彈豪華轎車內”。

香港將禁止無人機在天空出現，作為習近平訪問香港紀念回歸25周年的安全保障的一部分。

該報引述消息人士稱，西九龍車站周圍的封鎖準備工作已於周二午夜前開始。據政府消息人士透露，除了用裝滿水的路障控制出入外，警方還將在惠民路、連翔路和佐敦路每隔10至20米設置崗哨。

一位知情人士說：“至少有四名警員定期在兩個哨所之間巡邏。”他補充說，除了高度安全的地區，警察還將在雅翔道、廣東道和柯士甸道西等路段進行警戒。

知情人士稱，該地區還將設立高層觀察哨。在香港島維多利亞港，警方正在限制行人進入香港會議展覽中心和灣仔金紫荊廣場附近的區域，那裡將舉行包括李家超新政府就職典禮等儀式。

警方為了習近平的安全，禁止在香港使用無人機，防止有先進技術的無人機可執行潛在的攻擊任務。

據香港警務處助理處長呂錦浩周二警告說，當局不會允許任何暴力或擾亂公共秩序的行為出現。他說。“我們將採取果斷行動。”

另據消息，習近平本次香港之行將是“閉環旅行”。其假想敵之一是奧秘克隆病毒，因此，凡被選中參加歡迎活動的群眾演員都需預先隔離，甚至12歲的兒童也要經過一些天的隔離，才能去為習近平唱歌。

該報的消息還說，習近平的夫人彭麗媛也將隨夫一同訪港，她將在香港參觀一個戲劇中心。