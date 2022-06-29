習近平連任 親信勸進 民間輿論勸退？

中共二十大前瞻

中國民間也發起自己的“向二十大建言獻策”徵集網民意見活動，但很快遭到屏蔽。

一個來自中國民間的“向二十大建言獻策”徵集網民意見活動，起初並未引起多大注意，四天後突然轟動網絡。記者周三在微信朋友圈發現後，閱讀不足半小時便遭屏蔽，大約因為內容與官方組織的向二十大建言獻策活動迥然不同，其中一個核心的內容，許多參加活動的都明言反對終身制，支持領導人“到點下班”。

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組織這場“建言獻策”的蕭國舉開宗明義，“向二十大建言獻策是全過程人民民主的生動體現”，“凡十四億中華兒女都有責任為中華民族的前途和未來分擔憂慮”。有人評論：“這哥們膽肥，響應黨中央號召，自己做了一個帖子，向二十大建言獻策，結果評論區爆滿，結果帖子就被刪了”。

“向二十大建言獻策”徵集網民意見活動評論區截圖之一 © 網絡截圖

其實，中共官媒4月起就開始舉辦“迎接黨的二十大建言獻策”，徵集網民意見，新華社開闢了『建言二十大建功新時代』，人民網“我為黨的二十大建言獻策”專欄，央視網開了『迎接黨的二十大建言獻策』據說已經收到800多萬條建議，明報報道，中共總書記習近平近日指示，要對這些意見“認真研究”及“充分吸收”，明報報道還援引觀察人士指出，這些網民留言，重大問題上不可能出現反對意見，可能與留言還需層層審核有關。

形成對照的是，前面那個民間的“向二十大建言獻策”活動，或出乎發起者意料之外，僅從截屏看到的幾千條評論，絕大部分都是真正的“意見”，而且是“反對意見”，基本上與官方不同調調，甚至與官媒搜集的“意見”格格不入。

“向二十大建言獻策”徵集網民意見活動評論區截圖之二 © 網絡截圖

比如，近日各省市高官通過黨代會掀起新一輪頌習高潮，尤以上海市委書記李強、天津市委書記李鴻忠及北京市委書記蔡奇最為突出，上述民間“向二十大建言獻策”的主調卻是“勸退”，勸總書記不要戀棧。鑒於官媒的“建言獻策”早已大張旗鼓，耳熟能詳，無需舉例，此處特將民間這一小塊已被封殺的“自留地”，僅從截屏溢出的言論轉摘幾句。或許有助於各位讀者，除了清楚正牌的官方“主流”輿論外，也能略知中國民間深處到底涌動着一股什麼樣的情緒。

“向二十大建言獻策”意見最集中的有以下幾類：

第一類，大致涉及體制改革，領導人任期，領導方法。其中突出的是反對終身制，奉勸領導人不要戀棧，要求遵守最高領導人任期不超過兩屆的規定：

詹xx：反對任何形式的個人崇拜，反對任何形式的領導幹部終身制。搞亂國計民生的無德無能者下台!必須把權力尤其是最高層的權力關進籠子里! ……我們需要的是法治開明的制度來為國家保駕護航! 與國際交好融合，順應國際趨勢! 講理性，不要把政治面子凌駕在國民利益之上! 少走彎路，更不能倒退!

也有為數不多支持習近平連任的，比如這位雪山射狼，他說：我代表全國人民，支持偉大的領袖近平總書記連任。但是網民圓弧跟帖說：你只能代表你自己，別人你沒有權利代表。

康小煒：習主席辛辛苦苦十年，白髮可鑒。誠摯的說一聲“您辛苦了”，是時候退休享受一下“不忘初心牢記使命”給中國帶來的巨大變革了。

長老：能量再大，大不過天。給一個人10年的時間，該發揮的能力基本都可以發揮出來了，再繼續幹下去，阻礙後人進步，不符合發展規律。大道：破除個人崇拜，實行集體領導，反對左傾主義，解放思想。

philipKang :您辛苦了，快點歇歇吧，別再為人民服務了行嗎，取消核酸取消健康碼，做個跟全世界剩餘兩百多個國家一樣的正常國家吧。

五花肉：國家需要理性開明的領導人! 反對個人崇拜! 老馬識途：民智已初開，但官場阿諛奉承諂媚成風，如此，中華豈能復興？

言論“出格“，有位叫“小馬哥”的要舉報! 他說：“有人公開攻擊我們偉大領袖! 他們是敵對勢力!” 但陳瑜反問他：“誰是‘偉大領袖’？文革之後搞個人崇拜屬於嚴重違反黨紀，明白嗎？你是在明目張膽的反黨嗎？”

第二類主要涉及言論自由和“依法治國”的問題，字裡行間滲出對普遍性禁言的憤怒，以及對官員踐行憲法的渴求。

浙D先鋒：還我人權，給我選票，踐行憲法，對於公權，法無授權不可為，對於私權，法無禁止皆可為。希望政府能起到模範帶頭作用。

羅劍斌：希望真正實現法制國家，而不是人治國家，公、檢、法人員如果不真正秉公執法，那就是苛政猛於虎也。

大東哥：言論自由和人身自由是天賦人權不可違背，誰站在人民的對立面，誰就是中華民族的罪人。

曉軍：毛澤東主席說過：讓人說話，天塌不下來。尊重憲法，放開言論管制，接受人民群眾的監督、批評。

塔塔：不要隨便刪帖封號，如果非要請給個合理理由，而不是一個隨便糊弄的理由。

Aid：誰不讓人民說話表達，誰就是人民的敵人。

Rooti：公務員，回歸公民服務員的本位，應該是“民本位”，而不是“官本位”。為公民服務，向公民負責，不是為領導服務，向領導負責。

心田：希望14億國人都能活得有尊嚴，請給予每個人尊嚴。

彼得大俠：遠離黑暗，親近文明，與文明為伍，保障百姓安全與自由。剷除真正的黑惡勢力，還民信仰自由。

土豆：聽到初心二字，就特別灰心。太讓人寒心噁心了。微服私訪吧，來看看底層的眼淚。

童進軍：不要再助長這種自以為是的獨斷專行……這種體制浪費嚴重，暗箱重重，說的比唱的好聽，做的比流氓還差……

行者：我就說兩點，不會把我突突了吧：1，官員公布財產。2，還歷史真相。

第三類是要求停止清零的，從這些網民發自內心的呼喊來看，動態清零給他們造成的傷害是嚴重的，不僅關涉經濟，尤其關涉人身自由。

唐鈺：現在疫情這種做法，勞民傷財，自己折騰自己，看似疫情沒有什麼傷害，次生災害有多少？……能不能實事求是地對待疫情，我們這種做法，只會讓敵人高興，會讓我們和美帝的差距越拉越大。

李lee：不要再搞愚蠢至極的動態清零政策，不要再對疫情進行恐怖宣傳，不要再利用疫情達到其他的目的，請尊重科學，正視科學，放開國門，開放包容迎接世界，不要和俄羅斯朝鮮那些又兇又惡又無賴的國家做朋友!

Nothing and everything：廢除核酸吧，人民已經苦不堪言!

養豬奔小康：取消核酸取消各種碼，讓老百姓恢復正常。

Cathy：誰做主席我不在意，我不想做核酸，不想被壓迫。

阿等：核酸政策請全國統一，避免“層層加碼”現象，原來沒有疫情的地方卻要一周兩次核酸檢測，檢測手法也並非有效，此舉意義在哪？地方經濟就這樣花費嗎？最好是不要核酸了？

第四類是希望中國與世界交好，互相尊重，不要自我孤立，閉關鎖國。

雷屏：請保持開放包容的心態，與世界進行互相理解、互相尊重的溝通交流，共建人類文明共同體。請重視教育的啟蒙能力，向代表人類文明的理性、科學看齊。通過教育讓國民了解我們和世界的差距，以及我們應該向不同的族群學習，這樣我們才有進步的動力。應該向國民開放世界各地的主流媒體，讓國民培養獨立思考的能力。

谷威娟：希望早一天開放國門，無論是我們國人還是外國人都能出入自由，能給我們的大中國帶來經濟復蘇的浪潮，給世界帶來和平、穩定的生活。

Michael R：這個國家需要徹底改變，如現在這樣一直下去，只會距離文明越來越遠。

另外關心社會問題的帖子也特別多：

田建軍：鐵鏈女的問題解決了嗎？唐山打人的問題解決了嗎？

Elisa：能不能把鐵鏈女公開下落？能不能讓她出來自由選擇生活？能不能讓唐山四女子見下記者？

海德博士：鐵鏈女現在怎麼樣了？雲南的小花梅是否還活着？請中央讓李瑩的叔叔去探望，並允許第三方做鑒定。嚴查當年有沒有官員參與鐵鏈女拐賣的利益鏈條，嚴查當地村鎮幹部。

從網民的反應看出，只要給他們提供空間，只要讓他們發言，他們並不甘願沉默，從他們的評論中，顯見對中國的國家大事、領導人的政策取向抱着極大的關心，他們對習近平堅決清零的政策很不滿。另一方面，一部分網民以一種暗示的方式，明確地表達了反對終身制，不希望習近平繼續連任。

法國塞爾奇-巴黎大學教授張倫分析，現在對習近平的不滿在開始下沉，下沉到社會層面，這個趨勢最近因經濟的惡化，因強制清零得以極大地強化，沒有這兩年經濟的惡化和嚴厲的清零措施，對習近平不滿的下沉速度還不會有這麼快。