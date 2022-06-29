N-TV電視台：拜登比他的名聲更好

北約與中俄

瑞典和芬蘭加盟北約，受到德國的普遍贊同。就北約峰會，德國媒體從不同角度表示了關注。

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德國《商報》表示：向烏克蘭提供新武器和面對中國的恐懼，是北約峰會最重要話題。北約要在馬德里發送團結一致的信號，但北約也面臨巨大挑戰。北約希望明確表示，自己正在密切關注中國人的行為。一個關於中國的段落也應該成為北約戰略指南的一部分。然而，北約就此應該走多遠，聯盟內部存在相當大的分歧。美國特別敦促北約關注中國政府的霸權計畫。但德國政府則警告，不要將中國和俄羅斯等同起來。現在正在形成的妥協是，北約呼籲成員國不要在與安全相關的經濟領域裡依賴中國製造的技術。

N-TV電視台把目光投向了七國峰會和北約峰會的中心人物美國總統拜登，對拜登表示了讚揚。該電視台認為，拜登比他的名聲更好。拜登在他本國的民調數字很慘，國內政治問題也一大堆。但在全球政策方面，他卻做了很多正確的事情，儘管很多美國人並不希望如此。根據美國《新聞周刊》最新調查，只有13%的美國人對美國的發展感到滿意。大約87%的美國人感到不滿意。但近幾天來，拜登不必為國內民調數據低迷而痛苦。他在外交政策上正在給自己加分，而且加的是大分。在七國峰會和北約峰會上，拜登是給人好感的自由世界領導人。而美國已經很久沒有這樣做了。在面臨歷史威脅時，他激活了美國的領導角色，把西方國家籠到一起，打造了反俄羅斯聯盟。他同時還為烏克蘭組織了最大和最有效的軍事援助，並且為制裁政策決定了節奏。拜登不僅確定了反俄羅斯這一重要戰略目標，而且從一開始就把莫斯科和北京同時鎖定在自己的目光里。是他立馬意識到烏克蘭戰爭是獨裁者攻擊民主的戰爭。是他把烏克蘭和台灣連到了一起，讓世界對威脅催生劑做好了準備。歐洲處於1945年以來最大的戰役中，烏克蘭戰爭，能源和食品危機等都在要求新的安全的到來。強化北約和6000億美元合作項目給歐洲的渴望帶來了新的結構。在拜登的領導下，美國重又回到了世界舞台的中央。