傑克遜宣誓就職 成為美國首位非裔女性大法官

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傑克遜周四宣誓就任美國最高法院大法官，接替前美國最高法院自由派大法官布雷耶，成為美國首位非裔女性大法官。

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首席大法官羅伯茲（John Roberts）在宣誓典禮上，代表最高院成員歡迎傑克森加入。

任職27年、現年83歲的自由派大法官布雷耶1月下旬宣布，將在最高法院目前庭期結束時退休，讓拜登獲得提名遺缺的第一個機會，但他仍無法改變最高法院的意識形態平衡。原為院內最高齡大法官的布雷耶周四正式退休。美國聯邦最高法院保守派佔6席，自由派佔3席。51歲的傑克森加入後並未改變保守派大法官佔多數這種態勢。

傑克森是最高法院1789年創立後第116位大法官，也是史上第6位女性和第3位非裔人士大法官。

她畢業於哈佛法學院，曾經擔任布雷耶書記官，在法律界擁有廣泛經驗，曾任聯邦上訴法官、聯邦地區法院法官、美國量刑委員會（U.S. Sentencing Commission）成員，也曾擔任聯邦公設辯護人。

聯邦最高法院6天前剛推翻1973年"羅訴韋德案"（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決。

路透社民調顯示，最高法院推翻墮胎權後，57%美國人對最高院持負面觀感，與本月稍早差異甚大，當時持正面觀感的人以些微差距佔多數。

據白宮曾發布的聲明，傑克遜在法律界有着豐富的經驗，她的職業履歷包括聯邦上訴法院法官、聯邦地區法院法官、美國量刑委員會成員、私人執業律師和聯邦公設辯護人等。