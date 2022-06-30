國際特赦組織譴責俄軍襲擊馬里烏波爾劇院犯下“戰爭罪”

烏克蘭危機

6月30日，國際特赦組織發布報告，對烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾的一座劇院在今年3月16日遭遇俄羅斯軍隊襲擊事件進行了回顧，並作出結論認為：俄羅斯軍隊此舉犯下“戰爭罪”。國際特赦組織認為，俄羅斯軍隊應該知道：這座劇院當時已成為人道救援中心，是流離失所的平民百姓的藏身之處。不應成為當天俄羅斯軍隊發起進攻的軍事目標。

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國際特赦組織通過對53名見證者收集到的證詞，還原了馬里烏波爾劇院遭遇俄羅斯襲擊時的情況。俄羅斯在三月份襲擊這座劇院的消息之所以傳遍全球，是因為存在許多疑點。俄羅斯的炮火以及隨後對這座城市的掌控，導致無法對遭到襲擊的現場進行任何調查，更難以確認具體的傷亡人數。襲擊發生幾天後，馬里烏波爾市政廳宣布：至少有300人罹難。而美聯社在5月初公布的一項調查中，卻提到近600人死亡。

不過，根據國際特赦組織的判斷，這次襲擊造成的死亡人數可能低於最初的估計，儘管可能還有許多死者身份有待確定。主要原因是因為這個處於被包圍城市中的人道救援中心的人員流動性較大。躲在劇院內的難民與當地居民混在一起，而當地民眾前往劇院的目的往往是為了打探疏散或人道主義救援的信息。

實際上，兩列疏散人員的車隊已在遭遇襲擊前的3月14日和15日從劇院停車場出發。這兩個車隊得以幫助數千人疏散，離開了馬里烏波爾，從而大大減少了劇院內外的人數。根據多項調查，估計劇院當時約有300至800人左右（而並非此前提到的數千人）。在遭遇炸彈襲擊時，劇院內的很大一部分人在位於音樂廳下方的一個地下餐廳內，所處位置受到厚厚的承重牆的保護。根據國際特赦組織收集的證詞，在場的大約300人全部倖免於難。

需要澄清的是，俄羅斯軍隊為什麼襲擊這座劇院？這座劇院已被明確確定為民眾的避難所。劇院建築物的旁邊用俄語標有“兒童”的醒目字樣。劇院本身也沒有軍事設施。因此，國際特赦組織指出：證據有力地表明，俄羅斯軍隊襲擊劇院並非偶然。