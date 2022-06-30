拜登：美國將宣布再提供烏克蘭8億美元武器

美國/烏克蘭/軍事/援助

美國總統拜登周四表示，美國將在"未來幾天內"宣布在向烏克蘭提供至少價值8億美元的武器。拜登並承諾將一直支持烏克蘭。美國財政部宣布凍結一俄羅斯富豪超過10億美元的信託基金。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，拜登在西班牙首都馬德里北約峰會閉幕式上表示，美國計畫宣布再向烏克蘭提供8億多美元的防空系統、火炮、反炮擊系統和其他武器。

拜登表示："只要有必要，我們將會一直支持烏克蘭，以確保烏克蘭不被俄羅斯打敗。"

另外，英國首相約翰遜也表示，英國將會再向烏克蘭提供10億英鎊的軍事援助；法國總統馬克龍也表示，很快會再向烏方提供6門自走砲。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，芬蘭和瑞典將於下周二簽署正式加入北約的議定書，但之後仍要經全體30個成員國議會的批准，可能需時一年。

另據報道，美國財政部周四宣布，凍結俄羅斯億萬富翁克里莫夫（Suleiman Abusaidovich Kerimov）在美國特拉華州超過10億美元的信託基金。

財政部表示，俄羅斯聯邦委員會（上議院）議員克里莫夫被發現通過空殼公司藏匿資金，違反了美國的制裁法律。自2018年以來，克里莫夫因克里米亞和俄烏衝突等事件受到美國的制裁。