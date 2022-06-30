烏克蘭奪回蛇島 海岸封鎖減輕

俄羅斯侵烏戰爭

這張來自Maxar技術公司的圖片顯示了2022年6月30日位於黑海中的蛇島的概況。烏克蘭已從俄軍手中奪回了蛇島。

烏克蘭軍方宣布，已擊敗盤踞蛇島的俄軍。此舉被視為烏方一個重大的戰略成功，它或將減輕莫斯科對黑海港口、尤其對敖德薩港口城市強加的封鎖。

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俄羅斯國防部為了掩飾這一慘敗，稱潰逃為“撤退”，稱俄方這是為了不阻礙聯合國建立一個把烏克蘭糧食運輸出去的海洋走廊的“善意姿態”。

烏克蘭軍方則表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭軍隊使用西方新近提供的包括美國的海馬斯、法國的愷撒火炮系統以及其西方國家提供的魚叉反艦導彈狂轟下逃跑的。

烏克蘭南方軍區司令部周四公布了一張硝煙在蛇島上空瀰漫的照片，旁邊的文字說：“敵人倉皇逃竄，兩隻快艇運走了殘存檔士兵”。

法新社引述專家分析，俄軍被迫放棄蛇島而逃，顯然是烏克蘭的重大勝利，同時也是俄軍遭受的重大挫折。

一位法國軍方人士說："這是戰爭中的一個重要發展，解開了俄羅斯海軍的枷鎖。美國軍事分析專家薩頓說："對俄羅斯來說是一場失敗，毫無疑問是一種恥辱。”

這塊離烏克蘭和羅馬尼亞海岸以及歐洲主要河流動脈多瑙河口幾十公里的戰略要地，在戰爭初期就被俄羅斯佔領。

薩頓說，“俄羅斯本來打定永久佔領蛇島的決心，在人員和物資方面投入巨大”，比如在島上部署了先進的防空系統。土耳其海軍分析人士奧茲別克指出，俄羅斯為鞏固蛇島付出的成本遠遠超出預算。法俄觀察中心副主任德拉諾艾分析，俄羅斯佔領蛇島後，才發現後勤補給整個處於烏克蘭火力覆蓋之下。

專家們一致的看法是，俄羅斯被迫放棄蛇島，主要歸功於西方向烏克蘭提供的武器，從魚叉反艦導彈到凱撒火炮，再到海馬斯多管火箭發射器系統。薩頓說："遠程大炮和反艦導彈的到來，蛇島對俄羅斯人來說已無法防守。"

德拉諾埃先生說，"對於向烏克蘭提供武器的北約大國來說，蛇島被烏克蘭奪回證明，向烏克蘭提供更多武器是對的"。

解除對敖德薩港的封鎖，對烏克蘭及西方聯盟是一個重大挑戰，烏克蘭的糧食將由此運送到世界各地，但是專家分析，俄軍被迫撤出蛇島雖然大大削弱了莫斯科在該地區的軍事控制力量，但並不足以保證前往烏克蘭港口船隻的安全，