約翰遜：英國不會放棄香港 將盡一切努力確保"港人治港"

英國/香港/中國/人權

在香港回歸中國25周年之際，英國首相約翰遜周四發表講話，強調英國不會放棄香港，約翰遜稱，英國繼續確保中國遵守對香港的承諾，包括"港人治港"的政策。

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法新社消息，約翰遜周四透過唐寧街首相府社交平台帳戶發表一段視頻表示，“我們不會放棄香港"。約翰遜說，" 25年前，我們向香港和香港人民作出承諾，我們將會信守這一承諾，盡一切努力確保中國遵守諾言，讓香港重新實現"港人治港"。

約翰遜在香港回歸中國25周年的講話中表示，在香港回歸25年前夕，中國政府開始不遵守其承諾，威脅港人的權利和自由，以及當地持續的繁盛。他形容英國是一個尊重言論及集會自由的國度，並指目前有12萬名港人和家庭選擇在英國居住。

約翰遜引述末代港督彭定康25年前所說的"這是普天同慶的一天，而不是傷感的時刻"強調，英國不會放棄香港，英國在25年前對香港及港人作出承諾，而且現在有意保持，盡一切能力確保中國守信，重新實現港人自治，讓大家再一次不是以傷感，而是歡笑面對香港的未來。

英國外交大臣特拉斯在一份聲明中指責，在香港“公民權利和政治權利不斷受到侵蝕”，尤其是自2020年6月30日實施國家安全法以後，“當局壓制反對派，將異議人士定罪，並打壓所有敢於說真話的人”。