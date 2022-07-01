李家超：任內是香港由治及興的關鍵期 會在問題萌芽時介入

香港/政治

第六屆香港特區政府今天起履新，新任特首李家超在就職禮上致辭時表示，未來五年是香港「由治及興」的關鍵時刻，港府會迎難而上解決問題，領導官員更會在問題萌芽時主動介入。

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第六任特首李家超及其政治問責班子今(1日)早在中國國家主席習近平監誓下履新，李家超隨即為新一屆儼如英國內閣的行政會議成員監誓，並發表講話。他表示，任內將帶領團隊建立一個關愛共融、充滿發展機遇、希望和活力的香港。

他指出，《香港國安法》的實施，讓香港「由亂到治」；面前五年，則是香港「由治及興」的關鍵時刻，港府會「務實有為，…以結果為目標」，去解決社會問題和為市民解困。「領導官員會在問題萌芽時主動介入，積極指揮」。李家超沒有解釋這與中國強調要把敵對勢力和思想打擊於萌芽狀態的做法有何分別。

李家超當選後強調施政「以結果為目標」，已經引起社會質疑，是否為達目標可以不擇手段或忽略程序公義。

李家超致辭時又強調，會全面提升香港的競爭力，發展經濟，包括中港結合，把創科及各領域做大做強，提升創科力量。他相信，發展是解決社會問題、改善民生的金鑰匙。他又期望，把香港建成一個中外藝術文化之都，提升香港的國際定位。

另外，李家超表示，為防範於未然，港府會確保香港有能力應對包括國家安全、金融安全、食物衛生安全、物資供應安全等風險；另會用好話語權，派員及代表團到海外，說好香港故事。 出席第六屆港府就職典禮的嘉賓還有中國第一夫人彭麗媛、身兼政協副主席的港澳事務辦公室主任夏寶龍、中央駐港聯絡辦公室主任駱惠寧，以及香港立法會議員、港區全國人大代表和政協委員、政經賢達及駐港使節等約1300人。

而在就職禮前，李家超已率領港府成只及嘉賓出席升旗禮。