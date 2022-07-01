空客突傳在中國贏下292架飛機巨額訂單

中國/空客

儘管中國航空交通因新冠病毒疫情大流行而癱瘓，但對飛機的需求仍然巨大。 四家中國航空公司周五宣布，它們向空中客車公司定下了292架A320系列飛機的超級大訂單。不過，消息尚且沒有證實此訂單不是意向訂單。

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據法新社今天報道稱，中國國際航空公司、中國東方航空公司、中國南方航空公司和深圳航空公司的訂單，按清單價格計算，總額接近370億美元。

對空客來說，這些尚未最終確定的訂單，表明了中國航空市場積極的復蘇勢頭和繁榮的前景。

中國東航將購買100架A320neo系列飛機，而中國南航將購買96架相同型號的飛機。國航及其子公司深圳航空將分別購買64架和32架A320neo飛機。

中國這些航空公司沒有說明涉及哪些A320系列機型。但據一位接近此協議的消息人士稱，這些機型包括能夠承載更多乘客的A320和A321，以及一些較小的A319。

所有的交付都計畫在2023年至2027年之間完成，法新社說，這表明該合同是在很久之前就談判，因為對於面臨單通道飛機高需求的空中客車公司來說，可用的交付數量變得稀缺。

雖然受到新冠病毒疫情大流行的削弱，但世界各地的航空公司正在尋求為全球交通增長做準備，預計未來20年的交通增長將比2019年翻一番。為此，他們正準備用更現代的飛機取代現有的機隊。未來這些飛機消耗的燃料更少，因此排放的二氧化碳也更少。

雖然中國的航空運輸因國家嚴格的疫情限制而仍然萎縮，但預計在未來幾年將出現爆炸性增長。根據空中客車公司的預測，到2040年，在中國服役的飛機機隊預計將增加兩倍，達到近11,000架。 截至5月底，這家歐洲飛機製造商的訂單總數超過了8000架A320系列飛機的訂單。

據該報道，幾個月前，當被問及儘管有長期增長的前景，但幾年來沒有中國的訂單時，空客執行主席紀堯姆-福瑞表示他有信心。他說，"將有必要更新這個訂單，以便空客能夠重新獲得知名度。"

據一位接近此事的消息人士稱，這份巨額訂單也加強了這家歐洲飛機製造商在2025年前將其生產速度提高到每月75架A320飛機的雄心。

一些供應商，包括髮動機製造商賽峰集團，對這種出機率的適當性表示懷疑，因為這將涉及到投資和未來的預期需求。

空中客車公司在疫情大流行期間曾大幅減產，目前已開始逐步增加產量，到2021年底每月有45架A320系列飛機。它預計到2023年夏天，儘管最近幾個月供應緊張，招聘偶爾出現困難，但每月仍能生產65架飛機。

該報道稱，該訂單是在中國尚未對本國飛機製造商Comac的C919噴氣機進行認證的情況下籤訂的，該噴氣機旨在與空客320和波音737 MAX競爭。據Comac公司稱，其中815架飛機已被中國公司訂購。

在範堡羅國際航展（英國）的前幾天，這是飛機製造商宣布這類訂單的傳統機會。空客的訂單，被認為也是波音公司及其737 MAX的一個挫折，它在12月被北京認為適合恢復飛行。

這家美國飛機製造商也寄希望於巨大的中國市場。而周五宣布空客訂單的四家航空公司也已經是MAX飛機的客戶。