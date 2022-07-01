美國聯邦通信委員會要求谷歌及蘋果運用刪除“抖音”

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美國聯邦通信委員會專員Brendan Carr日前致函Google和蘋果，要求這兩家科技公司將社群平台TikTok從其App商店中刪除，理由是其秘密收集大量的敏感數據，恐造成國家安全風險。

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據新頭殼署名陳昆翔報道稱，美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission,FCC）專員28日在給Google和蘋果的執行長Sundar Pichai和Tim Cook的一封信中表示：“TikTok是一款供數百萬美國人使用的平台，它收集了大量美國用戶的敏感數據。TikTok總部位於北京的字節跳動公司，該公司受制於中國共產黨，中國法律也要求其遵守中國的監視要求。很顯然，北京政府能不受限制地使用這些敏感數據，TikTok廣泛的數據收集造成了國家安全風險。”

在Brendan Car發布報告後，TikTok迅速進行了辯護，並宣布將把所有美國用戶的數據轉移到甲骨文雲端服務器（Oracle Cloud Infrastructure）上。未來抖音本部的數據中心將會刪除美國用戶的私人數據，並完全轉向位於美國的甲骨文雲端服務器。TikTok還說明，他們也在根據這項工作進行運營變更，包括最新成立的新部門，將由美國人領導，並專門管理TikTok的美國用戶數據。

據該報道，TikTok收集用戶數據的做法多次受到質疑。